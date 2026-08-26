Resumen: Beyoncé anunció un aporte de un millón de dólares para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia. Los recursos serán canalizados mediante organizaciones humanitarias y estarán destinados principalmente a alimentación y alojamiento. La ayuda se suma a otras iniciativas de artistas y entidades que han respaldado a los damnificados.

¡Beyoncé se suma a la ayuda! La cantante donó un millón de dólares a los damnificados del terremoto

La respuesta internacional a la emergencia provocada por el terremoto que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto sumó un nuevo apoyo. La cantante estadounidense Beyoncé anunció, a través de su compañía Parkwood Entertainment, una donación de un millón de dólares destinada a respaldar a las comunidades afectadas por el desastre.

El dinero será entregado por medio de organizaciones que ya desarrollan labores humanitarias en territorio colombiano, con el propósito de fortalecer la asistencia que reciben las familias damnificadas. De acuerdo con la información divulgada por la compañía de la artista, los recursos tendrán como principales destinos la provisión de alimentos y las soluciones de alojamiento para quienes resultaron afectados.

La ayuda llega en medio de las dificultades que ha enfrentado la atención de la emergencia en diferentes zonas. Los daños registrados en viviendas, vías y otras estructuras han complicado el traslado de suministros y el desarrollo de las labores de asistencia, aumentando las necesidades de las comunidades que permanecen en los territorios impactados.

¿A dónde irá el dinero?

El aporte no será administrado como un fondo general, sino que se canalizará mediante entidades que cuentan con presencia y capacidad operativa para atender emergencias.

Entre las organizaciones mencionadas en la información divulgada por Parkwood Entertainment están Food For The Poor y World Central Kitchen. Ambas han desarrollado labores de asistencia humanitaria y serán parte de los mecanismos utilizados para llevar los recursos hacia las necesidades prioritarias de las personas afectadas.

La alimentación constituye uno de los principales frentes de atención, mientras que el apoyo relacionado con vivienda busca responder a la situación de las familias que perdieron sus hogares o necesitan permanecer temporalmente en lugares seguros.

La compañía de Beyoncé también invitó a consultar el trabajo que adelantan estas organizaciones para conocer las acciones que desarrollan sobre el terreno y las posibilidades de apoyar las labores humanitarias.

Un aporte que se suma a la ayuda internacional

La donación de la artista se incorpora a las distintas iniciativas que han surgido dentro y fuera del país para atender a las comunidades golpeadas por el terremoto. El respaldo económico busca contribuir a una respuesta que continúa necesitando recursos para cubrir las necesidades más urgentes y avanzar posteriormente hacia la recuperación.

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El terremoto, de magnitud 7,4, tuvo su epicentro en el departamento del Chocó y fue sentido en diferentes zonas de Colombia. Además de las afectaciones a las viviendas, el movimiento telúrico produjo daños en infraestructura y vías, circunstancias que han representado dificultades adicionales para hacer llegar asistencia a determinados sectores.

De acuerdo con el balance citado en la información suministrada, la emergencia deja 331 personas fallecidas, 4.439 heridas y 240 desaparecidas.

Kali Uchis también llegó con ayudas a Risaralda

Mientras distintas organizaciones avanzan con la atención humanitaria, otros artistas también han mostrado su respaldo a las comunidades afectadas. Una de ellas fue Kali Uchis, cantante colombo-estadounidense que estuvo en Dosquebradas, Risaralda, participando en la entrega de ayudas.

Videos difundidos en redes sociales muestran a la artista entregando kits a personas afectadas desde un camión. Durante esta actividad estuvo acompañada por el artista pereirano Charlie Bermúdez.

La presencia de Uchis en Risaralda también tiene un vínculo personal con la región. La cantante pasó parte de su infancia y adolescencia visitando Pereira durante los periodos de vacaciones, debido a que su padre es originario de esta ciudad.

Así, mientras la contribución anunciada por Beyoncé busca fortalecer la atención mediante organizaciones humanitarias, la presencia de otros artistas en las zonas afectadas ha permitido acompañar directamente algunas de las jornadas de entrega de ayudas.

Por ahora, el aporte de un millón de dólares anunciado por Beyoncé estará enfocado en dos de las necesidades más inmediatas de las comunidades damnificadas: comida y alojamiento, a través de las organizaciones que trabajan en la respuesta a la emergencia.