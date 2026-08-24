¡Revolcón en el Ministerio de Igualdad! Gobierno suprime cuatro viceministerios y ordena auditoría

Resumen: El Gobierno nacional avanza en la liquidación del Ministerio de Igualdad con la supresión de los cuatro viceministerios que aún permanecían en su estructura y la terminación de encargos que no sean necesarios. También ordenó auditar las obligaciones pendientes, revisar contratos, nóminas, programas y recursos de FonIgualdad, además de llevar ante los organismos de control los posibles casos de detrimento patrimonial. La revisión busca determinar qué compromisos pueden ser pagados y recuperar cerca de $200.000 millones.

El Gobierno nacional anunció nuevas medidas dentro del proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, entre ellas la supresión inmediata de los cuatro viceministerios que todavía hacían parte de la estructura de la entidad. La decisión fue adoptada por instrucción del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y también contempla terminar los encargos que no sean indispensables para adelantar el proceso.

Las medidas hacen parte de una revisión de la situación administrativa y financiera de la cartera. Durante este proceso, el agente liquidador, John Milton Rodríguez, señaló que encontró situaciones que deberán ser verificadas antes de completar el cierre y calificó lo encontrado como “un desgreño administrativo”.

Auditarán las obligaciones pendientes

Uno de los puntos que serán revisados corresponde a los estados financieros de cierre. Según la información oficial, la administración anterior no dejó preparados estos documentos. A esto se suman compromisos relacionados con nóminas, arrendamientos y otros gastos que permanecen pendientes.

“Todas las obligaciones pendientes entre el 21 de junio y el 19 de agosto serán auditadas individualmente y solo se pagarán aquellas que cuenten con el debido sustento jurídico, contractual y laboral conforme a la ley”, señala el comunicado.

De esta manera, se determinará cuáles compromisos pueden ser atendidos dentro del proceso y cuáles no cumplen con las condiciones necesarias para recibir recursos públicos.

Suprimen los cuatro viceministerios

Como parte de las decisiones adoptadas, dos viceministros fueron declarados insubsistentes y se dio por terminado el encargo de otros dos. También finalizarán los encargos que no sean estrictamente necesarios para las labores propias de la liquidación.

Rodríguez cuestionó que se mantuviera una estructura de este tipo mientras la entidad avanza hacia su desaparición: “Una entidad en liquidación no puede seguir sosteniendo una estructura burocrática diseñada para operar como si el ministerio continuara funcionando normalmente”, afirmó.

El Gobierno Nacional avanza con determinación en el proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, bajo la instrucción directa del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, de imponer orden, rigor y absoluta transparencia. El liquidador de dicho… pic.twitter.com/McBGO3ohPv — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 24, 2026

Habrá denuncias por posibles irregularidades

El Gobierno también anunció que llevará ante los organismos de control los casos que puedan constituir irregularidades, incluido un posible detrimento patrimonial. La revisión permitirá determinar si existen actuaciones administrativas, contractuales o financieras que deban ser puestas en conocimiento de las autoridades competentes.

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FonIgualdad, contratos y nóminas, bajo revisión

Otro de los componentes del proceso será FonIgualdad, cuyo control efectivo será asumido por el Gobierno. También se revisarán las nóminas paralelas, los contratos, los programas y los recursos comprometidos, con el propósito de establecer su situación y determinar qué dineros podrían recuperarse.

De acuerdo con la información oficial, la estimación apunta a cerca de $200.000 millones. Además, se verificará cuáles compromisos tienen relación directa con la liquidación y cuáles no cuentan con una justificación dentro del proceso.

Buscan cerrar el Ministerio sin gastos innecesarios

Con las decisiones anunciadas, el Gobierno busca reducir la estructura que permanece activa y concentrar los recursos y funcionarios en las tareas necesarias para completar el cierre de la entidad. El comunicado establece que “no se autorizarán pagos ni obligaciones que no estén debidamente sustentados y vinculados con la liquidación”.

Además de depurar las obligaciones pendientes, las autoridades revisarán las actuaciones que puedan generar responsabilidades ante los organismos de control. Rodríguez aseguró que la prioridad será proteger los recursos públicos durante el proceso y concluyó: “El Gobierno Nacional busca defender hasta el último peso de los colombianos”.

La revisión continuará sobre los componentes administrativos, financieros y contractuales del Ministerio mientras avanza formalmente el proceso de liquidación.