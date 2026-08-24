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Resumen: El presidente Abelardo de la Espriella anunció nuevas medidas frente a los incendios forestales que afectan al Tolima, tras recibir reportes sobre posibles conflagraciones provocadas de manera intencional. El mandatario ordenó reforzar la presencia de la Fuerza Pública en San Luis, Coello y Suárez, proteger a las comunidades y a los equipos de emergencia y buscar a los posibles responsables. Además, instruyó a la UNGRD para solicitar apoyo internacional a Chile y Estados Unidos y señaló que también se investigan posibles obstáculos a las labores de extinción.

¡El Gobierno toma medidas! De la Espriella ordena reforzar la seguridad ante incendios en Tolima

La emergencia por los incendios forestales que afectan al Tolima llevó al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, a anunciar nuevas medidas de seguridad ante los indicios de que algunas conflagraciones estarían siendo provocadas de manera deliberada.

El mandatario se refirió a la situación a través de su cuenta de X y aseguró que existen reportes que apuntarían a una posible intervención humana en algunos de los incendios.

“Lo que está ocurriendo en el Tolima es gravísimo. Hay indicios de que algunos incendios forestales están siendo provocados deliberadamente y he ordenado actuar con toda la contundencia del Estado”, señaló De la Espriella.

Según explicó, entre los reportes recibidos aparecen indicios técnicos compatibles con el posible uso de acelerantes. A esto se suman denuncias de autoridades locales sobre hombres que se movilizarían en motocicletas y que, presuntamente, estarían iniciando incendios de manera intencional.

Los señalamientos están relacionados principalmente con Suárez, Coello y San Luis, donde las autoridades deberán establecer las circunstancias de las conflagraciones y si hubo participación de terceros.

“Todo esto deberá ser investigado y judicializado con rigor”, afirmó el presidente.

También reportan obstáculos a las labores de emergencia

Mientras continúan las labores para controlar las llamas, el Gobierno recibió reportes sobre personas que estarían dificultando el trabajo de los equipos de emergencia.

De acuerdo con De la Espriella, 205 bomberos, cerca de 20 unidades de apoyo y medios aéreos participan en las operaciones para combatir los incendios forestales.

El mandatario también señaló que se investiga si podría existir alguna relación entre la generación deliberada de incendios, una eventual distracción de las autoridades y posteriores acciones contra la seguridad o la infraestructura. Esta hipótesis deberá ser establecida mediante las investigaciones y, por ahora, no constituye una conclusión oficial.

Refuerzan la Fuerza Pública en tres municipios

Ante la situación, De la Espriella ordenó reforzar la presencia de la Fuerza Pública en San Luis, Coello y Suárez.

La medida busca proteger a las comunidades y a los bomberos, además de identificar y capturar a quienes eventualmente estén provocando los incendios. También se impartieron instrucciones para impedir que terceros interfieran con las operaciones de emergencia.

Colombia solicitará ayuda a Chile y Estados Unidos

El Gobierno también recurrirá a cooperación internacional para fortalecer la respuesta frente a los incendios.

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El presidente informó que ordenó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) solicitar apoyo a Chile y Estados Unidos, países que cuentan con experiencia y capacidades especializadas en el manejo de incendios forestales de gran magnitud.

“Vamos a utilizar todos los recursos nacionales e internacionales que sean necesarios para proteger la vida de los colombianos y nuestro territorio”, afirmó.

Lo que está ocurriendo en el Tolima es gravísimo. Hay indicios de que algunos incendios forestales están siendo provocados deliberadamente y he ordenado actuar con toda la contundencia del Estado. Los reportes recibidos señalan indicios técnicos compatibles con el posible uso de… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 24, 2026

Investigan posibles responsabilidades

Los indicios sobre el posible uso de acelerantes, las denuncias de autoridades locales y los reportes sobre obstáculos a las labores de emergencia serán verificados por las autoridades.

También deberá determinarse si quienes estarían interfiriendo con las operaciones incurrieron en alguna conducta sancionable.

El presidente advirtió sobre las consecuencias para quienes sean encontrados responsables:

“Una cosa es clara: quien incendia nuestros campos, pone en peligro a familias enteras o sabotea a quienes combaten el fuego es un criminal y será tratado como tal”.

De la Espriella aseguró que no permitirá que la emergencia sea utilizada para generar caos o temor en el departamento.

Mientras avanzan las actuaciones, los organismos de emergencia continúan trabajando para controlar las llamas y proteger a las comunidades afectadas.