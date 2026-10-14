Resumen: Un colombiano de 26 años fue capturado en Miami tras la denuncia de su esposa, quien halló archivos de presunto abuso sexual infantil en su celular. Enfrenta siete cargos.

Revisó el celular de su esposo y llamó a la Policía: colombiano terminó tras las rejas en Miami

Un ciudadano colombiano de 26 años fue capturado en Miami, Estados Unidos, por presunto abuso sexual infantil y por manipular digitalmente imágenes de menores de edad. La investigación empezó cuando su esposa revisó el teléfono celular de su pareja, encontró archivos que la alarmaron y acudió a la Policía.

El hombre fue identificado como Leonel, residente del sector de Allapattah, en Miami. Así lo informó el medio NBC 6 South Florida, que reveló que los investigadores hallaron material de presunto abuso sexual infantil y fotografías de menores que, al parecer, habían sido alteradas con herramientas digitales.

Tras la denuncia de la mujer, la Policía de Miami accedió a las imágenes, revisó el dispositivo y abrió una investigación que terminó con la captura del colombiano. El proceso avanza en el condado de Miami-Dade, donde una jueza revisó en primera instancia los cargos y fijó una fianza.

Una carpeta oculta y fotos alteradas: lo que encontró la esposa

Según el informe de arresto citado por NBC 6 South Florida, la mujer descubrió en el teléfono de Leonel una carpeta escondida. Allí había videos que le parecieron sospechosos y de contenido perturbador.

En el mismo dispositivo también habría encontrado imágenes de dos menores de edad que, presuntamente, fueron manipuladas digitalmente para simular que aparecían desnudas. Después de ver ese material, decidió contactar a las autoridades.

Como parte de la investigación, los agentes entrevistaron a una de las menores que aparecía en las imágenes. De acuerdo con el reporte policial divulgado por el medio estadounidense, la niña explicó que la fotografía original fue tomada durante una reunión familiar y que nunca autorizó que fuera modificada.

La Policía indicó que le pidió a Leonel acceso a su teléfono y que él firmó un documento en el que consentía el registro del aparato. En esa revisión, los investigadores identificaron cinco videos que fueron clasificados como material de abuso sexual infantil según las leyes de Florida.

Con base en esos hallazgos, y de acuerdo con el medio Local 10, los agentes procedieron con el arresto. Leonel quedó señalado por siete cargos en total: cinco relacionados con la posesión del material encontrado en su celular y dos por promover representaciones sexuales alteradas sin consentimiento.

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El colombiano compareció el miércoles 7 de octubre de 2026 ante la jueza Mindy Glazer, del tribunal de Miami-Dade, según reportó NBC 6 South Florida. La magistrada consideró que existía causa probable para que los cargos siguieran su curso y estableció una fianza total de 10.000 dólares.

Esta decisión hace parte de una etapa inicial del proceso judicial. No se trata del cierre del juicio ni de una condena penal, por lo que el señalado conserva la presunción de inocencia mientras avanza el caso.

Aunque la jueza fijó una fianza por los cargos penales, Orozco no recuperó la libertad. Según Local 10, el colombiano permanecía recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, en Miami, por una retención migratoria emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Por ahora, el proceso continuará en los tribunales del condado de Miami-Dade. Allí se definirá la situación judicial del ciudadano frente a los siete cargos que enfrenta, en un caso que salió a la luz gracias a la denuncia de su propia pareja.

En Colombia, si una vida está en riesgo, se puede llamar a la línea de emergencias 123. Las personas que sean víctimas de violencia psicológica, física, económica o sexual también pueden comunicarse con la línea nacional 155. Otra opción es denunciar ante la Fiscalía General de la Nación.

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