Resumen: El ministro de Defensa designado anunció que revisará el contrato de los aviones Gripen y aseguró que el equipo de empalme identificó 47 hallazgos en el sector Defensa.

Le pondrán la lupa a la millonaria compra de los aviones Gripen: ministro de Defensa designado habló de 47 hallazgos

El ministro de Defensa designado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que el contrato para la adquisición de los aviones Gripen será revisado.

El general en retiro Jorge Eduardo Mora López aseguró que su equipo ha recibido información sobre posibles irregularidades relacionadas con este y otros procesos del sector Defensa.

En declaraciones entregadas a Noticias RCN, Mora López explicó que durante el análisis previo al empalme se consolidó un respaldo de información con al menos 47 hallazgos considerados críticos, algunos relacionados con el manejo de un paquete presupuestal de $13 billones de pesos. Según indicó, estas observaciones abarcan diferentes áreas del sector y serán objeto de revisión.

Entre los temas que recibirán especial atención mencionó la compra de helicópteros MI y el contrato para la adquisición de los aviones Gripen, operación anunciada el 14 de noviembre de 2025 y que contempla la compra de 17 aeronaves de combate a la empresa sueca Saab por un valor de $16,5 billones de pesos.

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El ministro designado afirmó que el equipo encargado del empalme está conformado por más de 256 personas, entre expertos, profesionales forenses y miembros de la Fuerza Pública, quienes trabajan en la recopilación y análisis de información con el propósito de fortalecer una estrategia anticorrupción dentro del sector Defensa.

Durante la entrevista, Mora López también señaló que una de las prioridades del nuevo Gobierno será recuperar la confianza de la Fuerza Pública y fortalecer el respaldo institucional a soldados y policías.

Asimismo, indicó que las operaciones estarán enfocadas en enfrentar las estructuras narcoterroristas, con prioridad en las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco.

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