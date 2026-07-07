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    ¡Por el pase a cuartos! Néstor Lorenzo define su 11 titular para el choque ante Suiza

    El país entero se paraliza este martes para acompañar a los 11 guerreros que saltarán al terreno de juego

    Publicado por: SoloDuque

    colombia suiza portada
    Foto: Cortesía FCF
    ¡Por el pase a cuartos! Néstor Lorenzo define su 11 titular para el choque ante Suiza

    Resumen: El país entero se paralizará para acompañar a los 11 guerreros que saltarán al terreno de juego

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    ¡Se acabó la espera! A pocas horas de que ruede el balón en el majestuoso estadio BC Place de Vancouver, el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, ha destapado sus cartas. El estratega argentino definió el once inicial con el que la Tricolor buscará superar a Suiza y meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026.

    Para este trascendental compromiso de este martes 7 de julio, el cuerpo técnico ha decidido apostar por una mezcla de solidez defensiva, despliegue físico en el mediocampo y un ataque letal.

    Los elegidos para hacer historia

    En el arco, la confianza sigue depositada en la seguridad de Camilo Vargas. La línea defensiva de cuatro hombres estará conformada por los inamovibles por las bandas, Daniel Muñoz y Johan Mojica, respaldados en el centro por la dupla de Davinson Sánchez y Jhon Lucumí.

    El mediocampo presenta un bloque sólido para la recuperación y la creación, liderado por Jefferson Lerma, Richard Ríos y Gustavo Puerta. Por supuesto, la magia estará a cargo del capitán, James Rodríguez, quien será el encargado de conectar con los hombres en punta.

    En el frente de ataque, la responsabilidad de los goles recaerá sobre el desequilibrio de Luis Díaz y la contundencia del delantero Luis Suárez, quienes prometen ser un dolor de cabeza para la defensa suiza.

    La Titular de Colombia al Detalle

    Posición Jugadores Confirmados
    Arquero Camilo Vargas.
    Defensas Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica.
    Mediocampistas Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez.
    Delanteros Luis Díaz, Luis Suárez.

    Coordenadas del Partido

    El país entero se paralizará para acompañar a los 11 guerreros que saltarán al terreno de juego. Recuerda que el pitazo inicial de este vibrante encuentro de octavos de final se dará a las 3:00 p. m. (hora de Colombia). ¡Todo está listo para que la Tricolor siga escribiendo su historia en Norteamérica!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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