Revés para Halle Berry: su ex conserva la custodia física principal de su hijo por ahora

Resumen: Olivier Martinez conserva temporalmente la custodia física principal del hijo que comparte con Halle Berry. La actriz no recuperó el reparto 50/50 ni las visitas nocturnas, pero la jueza desestimó la orden de restricción solicitada en su contra. Berry niega maltrato, ambos mantienen custodia legal compartida y el arreglo volverá a revisarse en noviembre.

La disputa judicial entre Halle Berry y Olivier Martinez sumó una decisión con resultados distintos para cada uno. El actor conservará, por ahora, la custodia física principal del hijo que tienen en común, mientras que la actriz no recuperó el esquema de convivencia por partes iguales que solicitaba. Al mismo tiempo, la jueza desestimó la petición de una orden de restricción por violencia doméstica contra la ganadora del Óscar.

La determinación se conoció tras varias jornadas de audiencias a puerta cerrada en Los Ángeles. Según reportes de medios estadounidenses que consultaron documentos del proceso y declaraciones de los representantes, el arreglo de custodia vigente se mantendrá temporalmente y volverá a examinarse en noviembre. Por eso, no se trata de una decisión definitiva que cierre la disputa entre los dos artistas.

Halle Berry no recuperó las visitas nocturnas

La jueza Shelley L. Kaufman rechazó la solicitud de Berry de restablecer el reparto del tiempo al 50/50, informó NBC Los Angeles. El mismo reporte señala que la actriz no tendrá visitas que incluyan pasar la noche con su hijo bajo el esquema actual. La custodia física principal permanece con Martinez, quien había acudido al tribunal en medio de acusaciones de supuesto maltrato que Berry ha negado de forma categórica.

La custodia física y la custodia legal no son lo mismo. El hecho de que el adolescente permanezca principalmente con su padre no significa que la actriz haya perdido todos sus derechos como madre. TMZ, con declaraciones de los representantes de ambas partes, precisó que los dos mantienen la custodia legal compartida. Esa diferencia es importante para entender el alcance de lo decidido, sin convertir una medida sobre convivencia en una ruptura total del vínculo materno.

People también reportó que las condiciones de visitas quedaron extendidas de manera temporal hasta la nueva revisión judicial. La publicación explicó que el arreglo había sido modificado a comienzos de octubre, dentro del mismo conflicto familiar. La decisión conocida ahora mantiene abierto el proceso y deja pendiente la discusión de las condiciones futuras.

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La orden de restricción fue desestimada

El otro punto de la audiencia tuvo un resultado favorable para Berry: el tribunal disolvió la orden de restricción temporal y rechazó la solicitud de Martinez de convertirla en una orden por violencia doméstica. Esa determinación debe leerse de manera separada de las condiciones de custodia que continuarán vigentes. Ninguna de las dos decisiones permite presentar las acusaciones del actor como hechos probados.

En una declaración citada por People, la abogada de Berry, Marina Beck, manifestó su satisfacción por la disolución de la orden temporal. También señaló que la actriz seguirá concentrada en el bienestar y los intereses de su familia. Por su parte, la defensa de Martinez destacó ante TMZ que su representado conserva la custodia física principal del menor.

Berry ha rechazado los señalamientos de abuso desde que se hicieron públicos. En documentos judiciales recogidos por medios estadounidenses, sostuvo que nunca ha maltratado física, emocionalmente ni de otra forma a su hijo. La información conocida corresponde a las posiciones de las partes dentro de un litigio familiar, no a una condena penal contra la actriz.

Una disputa que sigue después del divorcio

Los actores se casaron en 2013 y se separaron dos años más tarde. El divorcio quedó finalizado en 2023, después de un largo proceso que también incluyó acuerdos sobre las responsabilidades económicas y la crianza de su hijo. Sin embargo, la finalización del matrimonio no puso fin a sus diferencias frente a las condiciones de custodia.

Ahora, la siguiente revisión prevista para noviembre será el escenario para volver a discutir el arreglo. Hasta entonces, el balance es doble: Martinez mantiene temporalmente la convivencia principal con el adolescente y Berry consigue que no prospere la orden de restricción solicitada en su contra.

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