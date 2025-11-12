El conductor Mauricio Sendales Parra (35) desató el caos en Kennedy, Bogotá, al atropellar a varios motociclistas en su intento de huida. Fue interceptado por una multitud de unos 200 motociclistas, quienes lo lincharon brutalmente a golpes. Parra fue trasladado a la Clínica de Occidente, donde falleció a causa de las heridas.

Resumen: El conductor Mauricio Sendales Parra (35) desató el caos en Kennedy, Bogotá, al atropellar a varios motociclistas en su intento de huida. Fue interceptado por una multitud de unos 200 motociclistas, quienes lo lincharon brutalmente a golpes. Parra fue trasladado a la Clínica de Occidente, donde falleció a causa de las heridas.

Revelan video de conductor en Bogotá atropellando como loco a todo el mundo: 200 motociclistas lo mataron

La noche del martes 11 de noviembre se transformó en una escena de violencia y caos en la localidad de Kennedy, Bogotá, donde un conductor identificado como Mauricio Sendales Parra, de aproximadamente 35 años, falleció tras ser linchado por una multitud de motociclistas a quienes previamente había atropellado.

Los hechos se iniciaron cerca de la avenida Carrera 68 con Américas. Sendales Parra, al volante de una camioneta azul, desató la emergencia al realizar maniobras peligrosas en círculos, golpeando varios vehículos, incluyendo una motocicleta institucional de la Policía. Un video obtenido por la prensa local capturó el momento en que el conductor, en un intento desesperado por huir, atropelló a varios motociclistas e impactó contra un puesto de comidas rápidas.

A pesar de que un oficial intentó detener la huida disparando a las llantas del vehículo, Parra persistió en su peligrosa conducta, intentando escapar hacia una zona residencial en los barrios Castilla y Tabakú.

Linchamiento y Muerte del Conductor

La persecución terminó frente al Conjunto Residencial Tierra del Sol, donde un grupo de alrededor de 200 motociclistas interceptó la camioneta. La multitud arrastró a Mauricio Sendales Parra fuera del vehículo y lo agredió brutalmente con objetos contundentes, causándole graves politraumatismos.

El hombre fue trasladado de urgencia a la Clínica de Occidente, donde falleció en las primeras horas de este miércoles, 12 de noviembre, a pesar de los esfuerzos médicos.

La Policía Metropolitana de Bogotá ha iniciado una investigación para esclarecer la secuencia completa de los hechos y, a través de cámaras de seguridad y grabaciones del sistema Transmilenio, busca identificar a los motociclistas responsables del linchamiento y determinar si el conductor de la camioneta se encontraba bajo la influencia del alcohol.