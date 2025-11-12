Resumen: Un presunto extorsionista fue capturado en flagrancia en el parque principal de Itagüí, luego de que las cámaras de seguridad lo detectaran exigiendo $400.000 a una joven de 21 años. El sujeto la amenazaba con publicar contenido íntimo que había obtenido al hurtarle su celular días atrás.

¿Muy machito? Cogieron en Itagüí a este ‘hombre’ que le pedía plata a una mujer para no publicar fotos íntimas

La rápida intervención de la fuerza pública, alertada por el sistema de cámaras de seguridad de Itagüí, permitió la captura en flagrancia de un presunto extorsionista que exigía dinero a una joven de 21 años para no publicar su contenido privado en redes sociales.

El caso fue detectado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Itagüí que realizaban campañas pedagógicas en el parque principal. El sujeto fue sorprendido en el momento exacto en que exigía la suma de $400.000 pesos a la víctima, a cambio de devolverle un teléfono celular que le había hurtado días atrás.

Gracias a la articulación entre la Secretaría de Seguridad, la Policía y el Ejército, se evitó que la mujer fuera nuevamente víctima de un delito. En el operativo, fueron incautados dos teléfonos celulares que servirán como material probatorio y una motocicleta de alto cilindraje presuntamente utilizada para cometer actos delictivos.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que solicitó a un juez de la República la imposición de medida de aseguramiento en un centro carcelario. La Alcaldía de Itagüí resaltó una vez más la efectividad de los sistemas de seguridad instalados en el municipio.