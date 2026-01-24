Resumen: Detalles exclusivos de la agenda entre Petro y Trump en Washington. Seguridad fronteriza, economía y la curiosa propuesta de Petro.

Revelan qué hablarán Petro y Trump en su esperado viaje en la Casa Blanca

Los preparativos para el encuentro entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, han entrado en su fase definitiva. Tras meses de tensiones en redes sociales, la diplomacia entre ambas naciones parece haber encontrado un respiro estratégico.

El pasado viernes 23 de enero, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvieron una comunicación de alto nivel que fue calificada por el Palacio de San Carlos como un diálogo “muy productivo”.

En dicha llamada, se sentaron las bases para que el presidente sea recibido en Washington con todos los honores y las garantías de seguridad que exige una visita de Estado.

La diplomacia ha tenido que trabajar a marcha forzada para limar asperezas y concretar una agenda que no solo se quede en el protocolo, sino que aborde los problemas que quitan el sueño a ambos gobiernos.

Según confirmó la Cancillería en sus canales oficiales, el deseo mutuo es que la cita del próximo 3 de febrero sea un éxito rotundo.

Los ejes centrales de la reunión ya están sobre la mesa: la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional (poniendo la lupa sobre la crítica situación en las fronteras), la seguridad regional y la búsqueda de nuevas oportunidades económicas.

No obstante, desde Tumaco, Nariño, el presidente Petro ya empezó a marcar su propia línea de discurso.

El mandatario aseguró que no viaja a Estados Unidos para hablar de armamento bélico. “No voy para hablar de misiles”, indicó, proponiendo en su lugar una metáfora de paz centrada en la agricultura y el cambio climático, sugiriendo “bombardear la tierra con semillas” en lugar de explosivos.

Pese a los vientos de cambio que propone Bogotá, la Casa Blanca mantiene el foco en la cooperación en seguridad y el control migratorio. Lo que es seguro es que este encuentro marcará el rumbo de las relaciones binacionales para el resto del año 2026.

