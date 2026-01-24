El canterano de Atlético Nacional, Jayder Asprilla, es nuevo jugador del FC Sheriff tras anotar 28 goles con el Real Cundinamarca. Foto: @FotclubSheriff

Resumen: El canterano de Atlético Nacional, Jayder Asprilla, ha sido transferido oficialmente al FC Sheriff de Moldavia, club donde ya se integró a los entrenamientos tras un exitoso paso por el Real Cundinamarca, donde anotó 28 goles en 41 partidos. El delantero de Bajo Baudó, quien ya registra experiencia y gol con la Selección Colombia Sub-20, asume este reto europeo con el respaldo de su gran capacidad goleadora y la proyección internacional que le brinda el equipo más importante del fútbol moldavo

Jayder Asprilla da el salto a Europa: Nuevo refuerzo del FC Sheriff

Atlético Nacional ha oficializado la transferencia de su canterano Jayder Asprilla al FC Sheriff de Moldavia.

El delantero centro colombiano ya se encuentra en territorio europeo, donde superó los trámites legales y médicos correspondientes para integrarse de inmediato a los entrenamientos de su nuevo club.

Con este movimiento, el joven atacante busca consolidarse en el fútbol internacional tras formarse en una de las canteras más prestigiosas de Colombia.

Originario de Bajo Baudó, en el Pacífico colombiano, Asprilla construyó su camino profesional en las divisiones menores del equipo “verdolaga”, donde firmó su primer contrato de élite.

Recientemente, el jugador destacó por su gran capacidad goleadora durante su paso por el Real Cundinamarca en la B.

Allí registró una impresionante marca de 28 goles en 41 partidos, rendimiento que despertó el interés del conjunto moldavo, habitual protagonista en competiciones de la UEFA.

Además de su éxito a nivel de clubes, Asprilla ya sabe lo que es vestir la camiseta de la Selección Colombia Sub-20, debutando con gol en un encuentro frente a República Dominicana.

A través de un comunicado, el FC Sheriff le dio la bienvenida oficial al artillero, deseándole éxito en esta nueva etapa donde portará los colores del equipo más laureado de Moldavia.

