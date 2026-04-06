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Resumen: Manifestación de trabajadores del Metro de Bogotá bloquea la NQS con Primero de Mayo este 6 de abril. Denuncian retrasos en sus pagos.

Bloqueos en la NQS: trabajadores del Metro de Bogotá protestan por falta de pago

La movilidad en el sur de Bogotá amaneció este lunes 6 de abril sumida en un monumental trancón debido a una nueva jornada de protestas por parte de los trabajadores de la Primera Línea del Metro.

Desde las primeras horas del día, decenas de operarios se concentraron en la intersección de la Avenida Primero de Mayo con NQS, denunciando serios incumplimientos en el pago de sus salarios por parte de la empresa contratista.

La manifestación, que bloqueó ambos sentidos de la vía, obligó a miles de ciudadanos a bajarse de los articulados de TransMilenio y caminar largas distancias para intentar llegar a sus destinos.

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Ante la magnitud del bloqueo, TransMilenio se vio forzado a detener la flota troncal y activar contraflujos antes de la estación Santa Isabel y en el sector de Matatigres.

Según información preliminar, los trabajadores aseguran que no es la primera vez que enfrentan retrasos en sus honorarios, una situación que ya había detonado paros similares en el mes de marzo sobre la Avenida Caracas.

Para los manifestantes, el flujo constante de su pago es innegociable, especialmente tratándose de la obra de infraestructura más importante que se adelanta actualmente en la capital del país.

La Secretaría de Movilidad y el Grupo Guía hicieron presencia en el punto crítico para coordinar desvíos por la Calle 8 Sur y la Carrera 27, mientras que agentes civiles intentan mitigar el impacto en la calzada mixta.

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Aunque el equipo de Diálogo Social de la Alcaldía busca mediar con los voceros de la construcción para despejar la vía, la tensión permanece alta. Los empleados advirtieron que no retomarán sus labores hasta que se les garantice la regularización de sus sueldos.

[08:55 a.m.]#GestiónDelTráfico ⚠️ Se realiza cierre preventivo por manifestación en Autosur con calle 16 Sur, ambos sentidos de la vía.

🚫Afectación de calzada mixta y exclusiva 🔂Rutas Alternas:

✅Calle 8 Sur

✅Carrera 27 👮🏼‍♂️Unidades de Grupo Guía y Agentes Civiles en el punto https://t.co/54nTYS9AXf pic.twitter.com/2LgsYc8ARo — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 6, 2026

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