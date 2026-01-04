Revelan llamada al 911 que podría arrojar luz sobre la misteriosa muerte de Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones

Resumen: Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, fue hallada muerta en el hotel Fairmont de San Francisco. La llamada al 911, recientemente revelada por TMZ y People, clasifica la emergencia como “código 3 por sobredosis, cambio de color”, lo que sugiere una posible sobredosis y cianosis. Aunque la causa oficial aún no se confirma, el audio se ha convertido en una pieza clave para la investigación. La familia del actor pidió privacidad tras la tragedia, mientras los investigadores continúan esclareciendo los hechos.

Victoria Jones, hija del reconocido actor estadounidense Tommy Lee Jones, fue hallada muerta en el hotel Fairmont de San Francisco en la madrugada del 1 de enero. La joven, de 34 años, fue encontrada inconsciente en un pasillo cercano a su habitación, donde los empleados del hotel intentaron realizar maniobras de reanimación antes de la llegada de los servicios de emergencia.

De acuerdo con un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco, los paramédicos acudieron a la escena a las 2:52 a. m., realizaron la evaluación correspondiente y declararon la muerte de Victoria en el lugar. Según información obtenida por TMZ, la llamada de emergencia fue clasificada como “código 3 por sobredosis, cambio de color”, lo que indica una situación urgente y sugiere que la joven podría haber sufrido cianosis, un síntoma asociado con niveles bajos de oxígeno en la sangre.

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente la causa de la muerte, el audio de la llamada que People obtuvo aporta indicios que apuntan a una posible sobredosis. Todo el material recabado por los equipos de emergencia fue entregado al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense, que continúa con la investigación.

Victoria Jones había tenido problemas legales recientes. Según People, el 28 de abril de 2025 fue arrestada en el condado de Napa y acusada de tres delitos menores: obstrucción a la justicia, estar bajo los efectos de una sustancia controlada sin receta y posesión de una sustancia controlada sin receta. Se declaró inocente.

Meses después, en junio, fue detenida nuevamente por un incidente de violencia doméstica relacionado con su esposo, Navek Cejas, tras un altercado vinculado al consumo de drogas y alcohol; también se declaró inocente. Ambos casos estaban pendientes de resolución al momento de su fallecimiento, con una audiencia programada para el 20 de enero de 2026.

Tommy Lee Jones, visiblemente afectado, se pronunció a través de un comunicado publicado por People, agradeciendo las palabras de apoyo y solicitando privacidad para la familia: “Agradecemos todas las palabras amables, los pensamientos y las oraciones. Les rogamos que respeten nuestra privacidad durante este momento difícil. Gracias”.

Aunque Victoria no fue una actriz ampliamente reconocida, participó en varias producciones cinematográficas, incluyendo Men in Black II y Los tres entierros de Melquíades Estrada, esta última dirigida por su padre.

La trágica muerte de Victoria Jones ha generado gran conmoción en el mundo del entretenimiento, y los investigadores continúan trabajando para esclarecer todos los detalles de este lamentable suceso, con la llamada de emergencia como una pieza clave en la investigación.