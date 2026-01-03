¡Gesto inolvidable! Chayanne cumple el sueño de una fan con cáncer en una emotiva visita al hospital

Resumen: Chayanne sorprendió a una joven fan con cáncer que no pudo asistir a su concierto en Puerto Rico, visitándola personalmente en el hospital. El encuentro fue grabado por su madre y compartido en redes sociales, donde se volvió viral, mostrando la emoción de la fan y generando cientos de comentarios positivos sobre el gesto del artista.

Un emotivo gesto marcó el cierre del año 2025 cuando Chayanne decidió visitar personalmente a una joven fan que lucha contra el cáncer y que no pudo asistir a uno de sus conciertos en Puerto Rico. La visita, íntima y afectuosa, quedó registrada en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales, acumulando cientos de miles de reproducciones y comentarios de admiración por parte de los seguidores del artista.

La historia comenzó con una carta enviada por la madre de la joven, Mary López, explicando que su hija se encontraba hospitalizada tras una cirugía y en medio de un tratamiento oncológico, motivos que le impidieron disfrutar de la gira de Chayanne. Conmovido por la situación, el cantante decidió acudir al hospital en noviembre para compartir un momento cercano con la fan, manejando la visita de forma privada hasta que las imágenes comenzaron a difundirse a finales de diciembre.

En el video, se puede ver a Chayanne entrando al cuarto de la joven y saludándola con calidez. “Te vine a saludar personalmente”, le dijo mientras le tomaba la mano, manteniendo la conversación durante varios minutos.

La madre de la fan, quien grabó el momento, compartió el video en redes sociales, donde rápidamente generó cientos de comentarios positivos. La joven se mostró visiblemente emocionada y agradecida por la visita, mientras los usuarios compartían y comentaban el gesto, que se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gira.