Revelan el informe técnico sobre tragedia de avión de Satena en Ocaña

Resumen: El informe preliminar de la Aeronáutica Civil sobre el accidente del avión de Satena en Norte de Santander descarta fallas mecánicas previas, confirmando que la aeronave impactó de frente contra una montaña tras descender a una altitud de 6.500 pies, nivel inferior a las cimas de la zona. La investigación, que ahora se centra en factores humanos y de navegación, determinó que el choque fue directo y sin señales de fuego antes del impacto, luego de que la tripulación perdiera contacto con el control aéreo minutos antes de llegar a Ocaña.

Según el último reporte preliminar entregado por el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, se ha descartado que la aeronave de Satena, un Beechcraft 1900D, hubiera sufrido fallas mecánicas o incendios antes del choque que cobró la vida de 15 personas en Ocaña.

Un descenso fatal a baja altura

El informe revela que el vuelo, que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, operaba bajo condiciones de normalidad hasta minutos antes de la tragedia. Los datos extraídos de la telemetría (ADS-B) y las cajas negras indican que el avión inició un descenso sostenido que lo llevó de los 7.900 pies a una altitud de 6.500 pies, una cota que —según las autoridades— resultó ser inferior a la altura de las formaciones montañosas del sector de La Playa de Belén.

Le puede interesar: Tigrillo lanudo atropellado en Itagüí recuperó su libertad tras un proceso de rehabilitación

“La inspección de los restos no evidenció trazas de hollín ni fallas estructurales previas al impacto”, subraya el documento técnico, lo que apunta a que los motores y sistemas de control respondían correctamente hasta el momento de la colisión.

Dinámica del impacto frontal

A diferencia de las primeras hipótesis que sugerían maniobras de último segundo para elevar la nariz, el análisis de la dispersión de los restos —que se extendieron por más de 140 metros— confirma un impacto frontal directo contra una ladera empinada. La trayectoria se mantuvo definida hasta el último contacto con el radar, ocurrido a las 4:53 p.m., justo después de que la torre de control instruyera a los pilotos pasar a frecuencia de autoanuncios.

Lo que sigue en la investigación

Con la confirmación de que el avión estaba mecánicamente apto, los investigadores se centran ahora en el análisis de los factores humanos y la navegación. Se estudian variables como la visibilidad en el momento del descenso y el uso de los sistemas de alerta de proximidad al terreno.

Aunque el informe preliminar arroja luces sobre la “mecánica” del accidente, la Aerocivil enfatizó que las conclusiones definitivas sobre las causas —que determinarán si hubo desorientación espacial o un error en la interpretación de la altitud— se conocerán en el reporte final del proceso.

Datos Clave del Siniestro

Aeronave: Beechcraft 1900D (Matrícula HK-4709).

Velocidad final registrada: 234 nudos.

Ubicación: Vereda Curasica, municipio de La Playa de Belén.

Víctimas: 15 fallecidos (incluyendo al congresista Diógenes Quintero).

Revelan el informe técnico sobre tragedia de avión de Satena en Ocaña