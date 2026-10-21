¡Revelación clave en el caso Baby Demoni! Medicina Legal estableció cómo murió la joven

Resumen: El informe de Medicina Legal estableció que Baby Demoni murió por asfixia por compresión extrínseca del cuello y clasificó su fallecimiento como una muerte violenta, pendiente de determinación judicial. Por su parte, la abogada Wendy Herrera aseguró que la joven también presentaba hematomas en la parte posterior de la cabeza y fracturas en las uñas, lesiones que interpretó como posibles señales de defensa. En el caso, Miguel Ángel López, conocido como Samor One y expareja de la creadora de contenido, ha sido señalado como principal sospechoso, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

La investigación por la muerte de María Alejandra Esquín, reconocida en redes sociales como Baby Demoni, volvió a cobrar relevancia luego de que se conocieran las conclusiones del informe de Medicina Legal y nuevas declaraciones de Wendy Herrera, abogada relacionada con el caso.

La joven falleció el 15 de octubre de 2025, cuando tenía 20 años. Un año después de lo ocurrido, la divulgación de los resultados de la necropsia y las declaraciones sobre otras lesiones que habría presentado la creadora de contenido reavivaron las preguntas alrededor de las circunstancias de su muerte.

De acuerdo con información divulgada por Noticias RCN, el dictamen forense determinó que la causa directa del fallecimiento fue la asfixia por compresión extrínseca del cuello. El documento también estableció que se trató de una muerte violenta, aunque su manera quedó pendiente de determinación a partir de los hallazgos judiciales.

Estos resultados aportan información médica sobre lo ocurrido, pero no determinan por sí solos la responsabilidad penal de una persona. Por ello, las circunstancias del fallecimiento y los posibles responsables deben establecerse a partir de las pruebas y las actuaciones de las autoridades competentes.

Wendy Herrera habló de hematomas y lesiones en las uñas

Además de los resultados conocidos del examen forense, Wendy Herrera se pronunció públicamente sobre otras lesiones que, según afirmó, presentaba la joven.

En un video difundido a través de sus redes sociales, la abogada mencionó hematomas en la parte posterior de la cabeza y fracturas en las uñas. A partir de esos hallazgos, expresó su interpretación sobre lo que pudo haber ocurrido durante los momentos previos a la muerte de Esquín.

“Hoy puedo decir que ella tenía hematomas en la parte posterior de su cabeza y también tenía fracturas en sus uñas, quiere decir que ella para salvaguardar su vida, se defendió para poder vivir”, afirmó Herrera.

Sus declaraciones pusieron de nuevo el foco sobre las lesiones físicas mencionadas en el caso. Sin embargo, es necesario diferenciar la interpretación expresada por la abogada de las conclusiones que puedan establecer los especialistas forenses, pues determinar el origen de esas lesiones y su relación con los hechos requiere el análisis de las pruebas correspondientes.

La información divulgada hasta el momento permite conocer la causa médica directa de la muerte y las lesiones señaladas por Herrera, pero no basta por sí sola para reconstruir todos los acontecimientos que rodearon el fallecimiento.

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Samor One, señalado en medio de la investigación

En el caso también figura Miguel Ángel López, conocido artísticamente como Samor One, cantante de rap que mantenía una relación sentimental con Baby Demoni y ha sido señalado como principal sospechoso en la información difundida sobre el proceso.

Según los reportes conocidos, López fue la última persona que estuvo con la joven la noche de los hechos. Su nombre ha estado presente en la controversia que rodea la investigación, especialmente por las diferencias entre la versión que habría entregado sobre lo sucedido y los cuestionamientos formulados por los familiares de Esquín.

De acuerdo con la información divulgada, su pareja sostuvo ante las autoridades que la muerte habría sido causada por la propia joven. No obstante, sus familiares cuestionaron esa explicación al considerar que existían inconsistencias en el relato y posibles indicios de un forcejeo.

A esto se suma la difusión posterior de videos relacionados con el caso, cuyo contenido ha generado nuevas discusiones sobre las circunstancias del fallecimiento. La existencia de estos registros, sin embargo, no permite atribuir responsabilidades de manera concluyente sin conocer su valoración dentro de la investigación.

Hasta que las autoridades competentes establezcan lo ocurrido y determinen las eventuales responsabilidades, los señalamientos contra López deben entenderse como parte de la información relacionada con el caso y no como una declaración de culpabilidad.

La advertencia de la abogada sobre el caso

Herrera también se refirió públicamente a quien considera responsable de la muerte de Baby Demoni. En su pronunciamiento, manifestó su confianza en que las autoridades adelanten las actuaciones necesarias para esclarecer lo sucedido y lanzó una advertencia al señalado.

“Todos saben quién es el responsable, yo también lo sé, la Fiscalía lo sabe. Usted, señor, no se va a burlar de la justicia, porque usted va a ser capturado por las autoridades”, manifestó la abogada.

Las palabras de Herrera reflejan su postura frente al proceso y su exigencia de que se establezcan responsabilidades. Sin embargo, sus afirmaciones no reemplazan las decisiones judiciales ni permiten confirmar, por sí mismas, cuál es la situación procesal actual de la persona a la que se refiere.

Por ahora, los detalles del informe forense, las lesiones mencionadas por la abogada y las versiones que han circulado sobre lo ocurrido constituyen elementos distintos que deben examinarse en el marco de la investigación.

El caso de Baby Demoni continúa marcado por la necesidad de esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. Mientras tanto, el alcance de los hallazgos médicos y el valor de las demás pruebas serán fundamentales para determinar qué ocurrió y si existen responsabilidades penales que deban ser establecidas por la justicia.