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Resumen: Medellín ha reutilizado más de 44.000 metros cuadrados de grama sintética retirada de escenarios deportivos, beneficiando espacios comunitarios y fundaciones.

Lo que sacan de las canchas ya no termina en la basura: Medellín reutilizó más de 44 mil metros de grama sintética

La grama sintética que es retirada de escenarios deportivos durante procesos de renovación en Medellín está teniendo una segunda vida. La Alcaldía informó que más de 44.400 metros cuadrados de este material han sido recuperados y reutilizados en espacios comunitarios, recreativos y deportivos de la ciudad.

La estrategia hace parte de una apuesta por la economía circular y el aprovechamiento responsable de materiales provenientes de obras de mantenimiento y adecuación.

Según la alcaldía, de los 1.040 escenarios deportivos existentes en Medellín, más de 700 fueron recibidos en condiciones deficientes y actualmente avanzan en procesos de recuperación.

La grama sintética recuperada es entregada a entidades sin ánimo de lucro y fundaciones dedicadas a la protección animal, que la utilizan para adecuar zonas recreativas, espacios comunitarios y áreas destinadas al bienestar de personas y animales.

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Con esta iniciativa, la alcaldía busca evitar que toneladas de residuos terminen en rellenos sanitarios, al tiempo que promueve alternativas sostenibles para el aprovechamiento de materiales que aún pueden ser utilizados.

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La estrategia también incluye la gestión de excedentes generados en obras de construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y recreativos. Los elementos que ya no tienen uso dentro de los proyectos son clasificados y puestos a disposición mediante procesos de subasta pública.

Gracias a esta medida, la alcaldía ha recuperado más de $70 millones de pesos, recursos que posteriormente son destinados al fortalecimiento de la inversión pública y al desarrollo de nuevas acciones en beneficio de la ciudadanía.

Con el aprovechamiento de la grama sintética y otros materiales, Medellín busca combinar la recuperación de espacios deportivos con prácticas sostenibles que generen impacto ambiental y social positivo.

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