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    Capturan a alias ‘Chalá’, señalado sicario de las disidencias vinculado al asesinato del periodista Mateo Pérez

    La captura de alias ‘Chalá’ se logró en un operativo que también dejó armas, dinero en efectivo y varios elementos de interés para la investigación.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Capturan a alias ‘Chalá’, señalado sicario de las disidencias vinculado al asesinato del periodista Mateo Pérez

    Resumen: Autoridades capturaron a alias Chalá, presunto integrante de las disidencias de las Farc, señalado de participar en el asesinato del periodista Mateo Pérez y otras acciones criminales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La captura de alias ‘Chalá’ fue anunciada por las autoridades como un importante golpe contra las estructuras armadas ilegales que operan entre Antioquia y otras regiones del país.

    El hombre es señalado de pertenecer a las disidencias lideradas por alias ‘Calarcá’ y estaría vinculado, entre otros hechos, al asesinato del periodista Mateo Pérez, ocurrido en el municipio de Yarumal.

    De acuerdo con la información oficial, alias ‘Chalá’ fue detenido en un operativo adelantado por el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas de la Policía Nacional. Sobre él pesaba una orden de captura por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado.

    Durante el procedimiento también fueron capturadas otras cinco personas en flagrancia por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

    Las autoridades incautaron cuatro pistolas calibre 9 milímetros, ocho proveedores, 115 cartuchos, cerca de 33 millones de pesos en efectivo, una camioneta y siete teléfonos celulares que serán analizados dentro del proceso investigativo.

    Lea también: Tras meses de búsqueda, capturan a alias ‘Guaza’ por homicidio agravado en Medellín

    Según reportes de inteligencia, alias ‘Chalá’ tendría una trayectoria cercana a los diez años dentro de organizaciones armadas ilegales.

    En 2024 habría ejercido funciones como cabecilla financiero de una comisión adscrita a la estructura 36 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).

    Además, desde abril de 2026 habría asumido el liderazgo de una comisión armada con presencia en el municipio de Briceño, Antioquia, donde era considerado hombre de confianza de alias ‘Primo Gay’, otro de los mandos de esa organización.

    La captura fue destacada por el gobernador de Antioquia, quien recordó que el departamento ofrecía una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permitiera ubicar a este presunto integrante de las disidencias.

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