Representante a la Cámara en EE.UU. revela detalles de su encuentro con los alcaldes de Medellín y Cali

En medio de la polémica por el viaje a Estados Unidos de los alcaldes de Medellín y Cali, Federico Gutiérrez y Alejandro Eder, el pasado martes 9 de septiembre se desarrolló una reunión clave en Washington con congresistas y funcionarios del Gobierno norteamericano. El encuentro estuvo centrado en temas de seguridad nacional, lucha contra el narcotráfico y cooperación bilateral.

Mario Díaz-Balart, representante a la Cámara en EE.UU. y copresidente del Comité Parlamentario a favor de Colombia, informó que junto al congresista Henry Cuéllar sostuvieron un diálogo con los mandatarios.

Según explicó, la reunión abordó de manera directa la estrategia conjunta frente al narcoterrorismo y la seguridad regional.

“Continuaremos trabajando para combatir el narcoterrorismo, promover los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y Colombia, así como avanzar en objetivos comunes de estabilidad, prosperidad y gobernanza democrática”, escribió Díaz-Balart en su cuenta de X, donde compartió imágenes del encuentro.

Dentro de la agenda, Federico Gutiérrez anunció que solicitará mantener y fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra organizaciones criminales, además de garantizar recursos para programas sociales y consolidar la relación comercial entre ambos países.

El mandatario también pedirá apoyo para la extradición de los responsables del asesinato de 13 policías en Amalfi, Antioquia.

El alcalde de Medellín ha insistido en que este viaje corresponde a un “deber con Colombia y con las regiones”, argumentando que su prioridad es reforzar las relaciones bilaterales y exponer preocupaciones en materia de seguridad. Pese a las críticas del presidente Gustavo Petro por la visita a Washington, Gutiérrez reiteró que no necesita autorización para sostener diálogos internacionales que beneficien a la capital antioqueña y al país.

Hoy, como copresidentes del Comité Parlamentario a favor de Colombia, @RepCuellar y yo sostuvimos una reunión muy positiva con los alcaldes de Cali y Medellín sobre temas de mutuo interés. Continuaremos trabajando para combatir el narcoterrorismo, promover los intereses de… pic.twitter.com/mrQazoI2Xg — Mario Díaz-Balart (@MarioDB) September 9, 2025

