Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Capturan en Medellín a alias 'El Negro', articulador de red de narcotráfico que enviaba cocaína a Europa con apoyo de GDO La Terraza.

Así operaba la red de narcotráfico de alias ‘El Negro’ entre Medellín y Europa

Las autoridades en Medellín asestaron un duro golpe al narcotráfico internacional con la captura de Pablo Andrés, conocido como alias ‘El Negro.

El hombre es señalado como uno de los principales articuladores de una red criminal que enviaba cargamentos de cocaína desde Medellín hacia Europa.

Según la investigación, ‘El Negro’ habría diseñado un esquema logístico que permitía transportar droga a países como Francia, Alemania y Países Bajos, valiéndose de empresas de transporte aéreo internacional para movilizar la mercancía hacia destinos clave como Hamburgo y Ámsterdam.

Además, estaría vinculado con la consecución de insumos químicos para la producción de clorhidrato de cocaína en laboratorios clandestinos de Antioquia, lo que fortalecía la capacidad productiva de la organización.

Las pesquisas también revelaron nexos con el Grupo Delincuencial Organizado (GDO) La Terraza en Medellín, con quienes mantenía alianzas para la expansión de economías ilegales en la región.

Lea también: Sucursal Fest 2025 ya tiene los artistas seleccionados para la edición 2025

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Tras su detención, este sujeto quedó a disposición de la justicia por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

El operativo fue ejecutado en una acción conjunta de la Policía Nacional y la Policía de Francia, con el respaldo de la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín.

Este resultado hace parte de los esfuerzos de cooperación internacional para debilitar las estructuras criminales transnacionales que afectan directamente la seguridad de Colombia y Europa.

Más noticias de Medellín