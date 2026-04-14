Resumen: El Área Metropolitana reubica 11 animales silvestres, incluidos monos y guacamayas, en el Parque de la Conservación de Medellín por secuelas del tráfico ilegal.

Reubican 11 animales silvestres en el Parque de la Conservación de Medellín

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha lanzado una nueva alerta sobre las consecuencias irreversibles del cautivero o tenencia ilegal de especies no convencionales.

En un operativo reciente, las autoridades ambientales coordinaron la reubicación definitiva de 11 ejemplares de fauna silvestre en el Parque de la Conservación de Medellín.

Entre los animales que ahora vivirán bajo cuidado humano permanente se encuentran especies en peligro como el mono araña, el tití cabeciblanco y el mono cachudo, además de varias guacamayas que, tras ser víctimas del tráfico ilegal, perdieron por completo su capacidad de sobrevivir por cuenta propia en la naturaleza.

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La decisión de trasladarlos a un centro de conservación es la última medida de manejo posible, debido a que estos individuos fueron extraídos de sus hábitats a edades muy tempranas. Al ser sometidos a procesos de domesticación, sufrieron daños psicológicos y biológicos que les impiden reconocer depredadores o buscar alimento.

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Esta ruptura del ciclo natural es una de las secuelas más graves del tráfico de fauna, ya que condena a los animales a una vida en cautiverio, pues liberarlos en selvas o bosques representaría una muerte segura al haber desarrollado una dependencia crítica hacia el ser humano.

Desde el año 2024, el Área Metropolitana ha logrado reubicar a 70 animales en Medellín y a más de 900 en diversas instituciones del país, como acuarios y aviarios especializados. En su nuevo hogar, estos 11 ejemplares recibirán atención veterinaria constante y planes de alimentación diseñados para su especie.

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