Fiscalía acusa a alias ‘El Caleño’ por planear el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Resumen: La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Jhorman David Mora Silva, alias ‘El Caleño’, por su presunta participación en la planeación del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025 en Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación confirmó este 14 de abril la acusación formal contra Jhorman David, conocido como alias ‘El Caleño’, por su presunta responsabilidad en la planeación del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con el ente acusador, Jhorman David habría tenido un papel clave en la coordinación del atentado perpetrado el 7 de junio de 2025 en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Según la investigación, alias ‘El Caleño’, quien se encontraba privado de la libertad al momento de los hechos, habría contactado telefónicamente al menor de edad que ejecutó el ataque armado. Además, le habría dado instrucciones precisas sobre cómo vestir para pasar desapercibido durante el atentado.

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La Fiscalía también señaló que el procesado habría sostenido una videollamada el mismo día del crimen con otros implicados, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’, en la que se habrían coordinado detalles logísticos como el traslado del menor hasta el lugar del ataque, en inmediaciones del parque El Golfito.

Las autoridades sostienen que Jhorman David haría parte de una estructura criminal dedicada a homicidios selectivos y otras actividades ilícitas en Bogotá, lo que refuerza la hipótesis de un crimen premeditado y organizado.

Por estos hechos, fue acusado ante un juez penal especializado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego.

La Fiscalía recordó que por este magnicidio ya han sido condenadas tres personas mediante preacuerdos: Simeón Pérez Marroquín, Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González.

El caso se remonta al 7 de junio de 2025, cuando Miguel Uribe Turbay fue atacado a disparos durante un acto político en Bogotá. El atentado fue ejecutado por un menor de edad que le causó graves heridas en la cabeza y una extremidad.

Tras permanecer más de dos meses hospitalizado, el senador falleció el 11 de agosto de 2025 debido a la gravedad de las lesiones.

El crimen generó un amplio rechazo nacional y abrió un debate sobre la seguridad de los líderes políticos en Colombia, así como sobre el uso de menores en estructuras criminales.

Las investigaciones continúan para esclarecer la totalidad de la red involucrada en este atentado, considerado uno de los hechos más graves contra la democracia en los últimos años.

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