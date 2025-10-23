Retrasos y cancelaciones de vuelos por condiciones meteorológicas en Medellín

Resumen: Retrasos y cancelaciones afectan vuelos en Medellín y Bogotá por el mal clima. Autoridades piden a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de viajar.
La mañana de este jueves 23 de octubre inició con complicaciones en los principales aeropuertos del país.
El mal clima en Medellín y las condiciones meteorológicas adversas en Bogotá generaron múltiples afectaciones en la operación aérea, con cancelaciones y demoras tanto en despegues como en aterrizajes.
De acuerdo con el más reciente reporte de las autoridades aeroportuarias, cinco vuelos salientes y cinco entrantes fueron cancelados, mientras que otros diez presentaron demoras en cada dirección.
La situación afecta especialmente las rutas Medellín–Bogotá y Bogotá–Medellín, consideradas las de mayor tráfico nacional.
Lea también: Tragedia y misterio en La Bayadera: incendio devastador deja un herido ¿y un cuerpo calcinado?
Desde el Aeropuerto José María Córdova y el Olaya Herrera, las aerolíneas han solicitado a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de desplazarse a las terminales, ya que las operaciones se mantienen bajo restricción temporal para despegues y aterrizajes.
Asimismo, se informó que las condiciones de baja visibilidad y nubosidad densa han dificultado la normalización de la operación aérea, mientras los equipos de control aéreo realizan ajustes en los itinerarios y protocolos de seguridad.
Las autoridades reiteraron su llamado a los usuarios para mantenerse informados a través de los canales oficiales de las aerolíneas y los aeropuertos.
Más noticias de Medellín