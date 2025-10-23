Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Retrasos y cancelaciones de vuelos por condiciones meteorológicas en Medellín

La mañana de este jueves 23 de octubre inició con complicaciones en los principales aeropuertos del país.

El mal clima en Medellín y las condiciones meteorológicas adversas en Bogotá generaron múltiples afectaciones en la operación aérea, con cancelaciones y demoras tanto en despegues como en aterrizajes.

De acuerdo con el más reciente reporte de las autoridades aeroportuarias, cinco vuelos salientes y cinco entrantes fueron cancelados, mientras que otros diez presentaron demoras en cada dirección.

La situación afecta especialmente las rutas Medellín–Bogotá y Bogotá–Medellín, consideradas las de mayor tráfico nacional.

Desde el Aeropuerto José María Córdova y el Olaya Herrera, las aerolíneas han solicitado a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de desplazarse a las terminales, ya que las operaciones se mantienen bajo restricción temporal para despegues y aterrizajes.

Asimismo, se informó que las condiciones de baja visibilidad y nubosidad densa han dificultado la normalización de la operación aérea, mientras los equipos de control aéreo realizan ajustes en los itinerarios y protocolos de seguridad.

Las autoridades reiteraron su llamado a los usuarios para mantenerse informados a través de los canales oficiales de las aerolíneas y los aeropuertos.

