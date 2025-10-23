Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Tragedia y misterio en La Bayadera: incendio devastador deja un herido ¿y un cuerpo calcinado?

Minuto30.com .- Una violenta emergencia se desató en la zona céntrica de Medellín la noche de este miércoles 22 de octubre, dejando graves consecuencias y un oscuro misterio.

Desde antes de las 10 de la noche, tres tripulaciones de Bomberos Medellín trabajaron arduamente para controlar un incendio estructural en el sector de La Bayadera, en la carrera 54 con Calle 40.

Balance Oficial: Un Lesionado y Control del Fuego.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) confirmó que el fuego fue controlado, pero dejó un saldo preliminar de una persona lesionada. Al momento del reporte, los equipos de emergencia continuaban con las labores de enfriamiento y remoción de escombros en el sitio.

La Alarma: Reporte Extraoficial de un Cuerpo Calcinado.

La tragedia podría ser mayor, pues según versiones extraoficiales que circulan en el lugar, durante las labores de control, habría sido hallado un cuerpo calcinado entre los escombros de la estructura afectada. Las autoridades aún no confirman este delicado hallazgo.

Causas del incendio son aún desconocidas.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron este incendio estructural. Las autoridades han iniciado la investigación para determinar el origen de las llamas y si el presunto hallazgo del cuerpo calcinado está relacionado con el fuego o si la persona fue víctima de otra circunstancia previa.

