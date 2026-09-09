Resumen: Dos perros fueron retirados preventivamente de una vivienda por un proceso de presunto maltrato animal en Bello. Los caninos quedaron bajo cuidado veterinario mientras avanza la investigación.

¡Se los llevaron! Retiran dos perros de una vivienda en Bello tras ausencia de su dueño en audiencia

La Alcaldía de Bello ordenó el retiro preventivo de dos perros de una vivienda, luego de que su propietario no asistiera a la audiencia en la que debía presentar sus descargos dentro de un proceso por presunto maltrato animal en Bello.

La diligencia estaba programada para las 2:00 p.m. de este martes 8 de septiembre ante la Inspección Octava de Convivencia y Paz, con funciones de control de Medio Ambiente. Allí se esperaba escuchar al ciudadano y avanzar en la definición de las medidas y posibles sanciones contempladas en el marco de la Ley Ángel.

Ante la ausencia del propietario, la Inspección determinó retirar temporalmente a los animales mientras continúa el proceso administrativo. El ciudadano será citado nuevamente para una audiencia.

Después de la diligencia, funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y unidades de la Policía de Bello acudieron al inmueble para ejecutar la medida. El hombre tampoco se encontraba inicialmente en la vivienda, por lo que las autoridades permanecieron en el lugar hasta su regreso.

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Una vez llegó, los funcionarios retiraron a los dos caninos: un pitbull de cinco años y un husky de siete meses. Ambos fueron trasladados a un centro veterinario de Bello, donde permanecerán bajo supervisión especializada mientras se establece su situación definitiva.

El caso de maltrato animal había comenzado a ser atendido por las autoridades el 31 de agosto, después de que circulara un video que alertaba sobre una posible agresión.

Posteriormente, funcionarios de Medio Ambiente, la Inspección y la Policía Ambiental visitaron la unidad residencial para verificar las condiciones de los animales y realizarles una valoración médica. De acuerdo con la Alcaldía, los profesionales determinaron que ambos se encontraban clínicamente estables.

La alcaldía de Bello recordó que los ciudadanos pueden reportar posibles casos de maltrato animal en Bello a través de la línea de WhatsApp de Fauna Doméstica: 311 784 9817.

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