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Resumen: Un hombre de 24 años fue capturado tras un presunto hurto de camioneta en Engativá. La Policía reportó un intercambio de disparos y la incautación de un arma traumática modificada.

Robo de camioneta terminó en intercambio de disparos en Bogotá

Un hombre de 24 años fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional luego de un procedimiento relacionado con un presunto hurto de camioneta en Engativá, ocurrido en el barrio El Muelle, en el occidente de Bogotá.

Según el reporte oficial, uniformados del CAI Jaboque adelantaban labores de patrullaje cuando recibieron una alerta de habitantes del sector, quienes informaron sobre un atraco que estaría siendo cometido contra el conductor de una camioneta.

Al llegar al sitio, los policías encontraron a varias personas que, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, estarían armadas y presuntamente intentando cometer el hurto de camioneta en Engativá.

La Policía indicó que, al notar la presencia de los uniformados, los sospechosos habrían realizado varios disparos. Ante la situación, los agentes utilizaron sus armas de dotación para responder a la agresión y se produjo un intercambio de disparos.

Durante el procedimiento, uno de los presuntos involucrados resultó herido. Posteriormente, los uniformados realizaron labores de registro y lograron capturar a un hombre de 24 años.

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En su poder, según el reporte policial, fue encontrada e incautada un arma traumática modificada. El detenido fue trasladado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar el proceso de judicialización correspondiente.

Las autoridades señalaron que el capturado deberá responder inicialmente por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Entretanto, continúa el proceso para determinar las responsabilidades individuales de las personas que estarían relacionadas con los hechos.

El caso del robo de la camioneta en Engativá se originó a partir de la alerta de la comunidad, que permitió la rápida reacción de los uniformados en esta zona de Bogotá.

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