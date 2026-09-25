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Resumen: Un hombre fue capturado en Kennedy por su presunta responsabilidad en la retención y agresión de su pareja durante nueve días

Nueve días encerrada: capturan a hombre señalado de retener y agredir a su pareja en Bogotá

Un hombre fue capturado en Bogotá por su presunta responsabilidad en la retención y agresión de su pareja sentimental, quien habría permanecido durante nueve días contra su voluntad en un inmueble de la localidad de Kennedy.

El caso salió a la luz luego de que la mujer ingresara a un centro hospitalario el pasado 6 de septiembre. De acuerdo con la información entregada a las autoridades, durante su permanencia en el lugar habría sido víctima de diferentes formas de violencia física, sexual y psicológica.

La mujer manifestó que mantenía una relación sentimental con el señalado desde hacía aproximadamente un año. Sin embargo, ambos no convivían de manera permanente.

Tras recibir la denuncia, investigadores de la Sijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, iniciaron las labores para establecer quién sería el responsable y determinar el lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos de retención.

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Las pesquisas permitieron establecer que el hombre frecuentaba el inmueble señalado por la víctima. Con estos elementos, las autoridades obtuvieron una orden judicial de registro y allanamiento.

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El procedimiento se realizó cuando investigadores y unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) ingresaron al inmueble y efectuaron la captura. Durante la diligencia también fueron incautados elementos que quedaron a disposición de la investigación.

Posteriormente, el detenido fue presentado ante un juez de control de garantías, quien legalizó la captura. La Fiscalía le imputó cuatro delitos: secuestro simple, acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura.

La persona capturada deberá afrontar el proceso judicial correspondiente, mientras las autoridades avanzan en la investigación. Su responsabilidad penal será determinada por la justicia.

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