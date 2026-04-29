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Resumen: Retención de trabajadores en el Ministerio del Interior en Bogotá genera tensión en medio de protestas.

Tensión en el centro de Bogotá: trabajadores retenidos en la sede del Ministerio del Interior por protesta

Una situación de retención de trabajadores se registró en el centro de Bogotá, luego de que un grupo de comunidades indígenas bloqueara la salida de funcionarios en la sede del Ministerio del Interior, en medio de una jornada de protesta relacionada con sus peticiones al Gobierno Nacional.

De acuerdo con la información conocida, cerca de 200 personas permanecían dentro del edificio sin poder salir, entre ellas adultos mayores y mujeres en estado de gestación.

La retención comenzó en horas de la tarde, cuando los manifestantes se ubicaron en los accesos principales de la entidad e impidieron el tránsito normal de los empleados.

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Con el paso de las horas, la situación generó preocupación debido a las condiciones en las que permanecían los trabajadores, algunos de los cuales reportaron dificultades para alimentarse y atender necesidades básicas durante la jornada de retención.

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El hecho ocurre en el contexto de las manifestaciones que adelantan estas comunidades desde hace varios días en la capital, donde han solicitado respuestas frente a temas relacionados con atención social, reubicación y condiciones de permanencia.

Desde el Gobierno Nacional se indicó que se mantenían espacios de diálogo activos con los representantes de estas comunidades.

Las autoridades continúan monitoreando la situación mientras avanzan las conversaciones, con el objetivo de lograr una salida que permita superar la retención y restablecer la normalidad en la sede del Ministerio del Interior.

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