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    ¡Urgente! Estos son los resultados oficiales de la segunda vuelta en Colombia

    Siga acá minuto a minuto los resultados oficiales de la Registraduría. Hoy conocemos el próximo presidente de Colombia.

    Publicado por: Julian Medina

    Medellín blinda las elecciones: más de 2 mil policías y 3 mil cámaras vigilarán la jornada ¡Urgente! Estos son los resultados oficiales de la segunda vuelta en Colombia
    Foto sacada de redes sociales.
    ¡Urgente! Estos son los resultados oficiales de la segunda vuelta en Colombia

    Resumen: La Registraduría comenzó a publicar los resultados de las elecciones presidenciales de segunda vuelta de este 21 de junio en Colombia, que definirá el reemplazo de Gustavo Petro desde el próximo 7 de agosto.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Registraduría comenzó a publicar los resultados de las elecciones presidenciales de segunda vuelta de este 21 de junio en Colombia, que definirá el reemplazo de Gustavo Petro desde el próximo 7 de agosto.

    Para estas elecciones, estaban habilitados 41.421.973 colombianos para votar en el país y en el mundo. De ellos, se espera que al menos el 50% hayan votado.

    Le puede interesar: Reporte preliminar de la Fiscalía en elecciones: 34 capturados, 16 «desaparecidos» que votaron y 114 millones pillados en una camioneta

    Así va el resultado de las elecciones, tras el boletín número 15
    Mesas informadas: 99.24%

    Abelardo de la Espriella: 12.878.969 votos 49,68 %

    Iván Cepeda: 12.617.038 votos 48,67 %

    ¡Urgente! Estos son los resultados oficiales de la segunda vuelta en Colombia

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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