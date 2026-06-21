Resumen: La Registraduría comenzó a publicar los resultados de las elecciones presidenciales de segunda vuelta de este 21 de junio en Colombia, que definirá el reemplazo de Gustavo Petro desde el próximo 7 de agosto.
La Registraduría comenzó a publicar los resultados de las elecciones presidenciales de segunda vuelta de este 21 de junio en Colombia, que definirá el reemplazo de Gustavo Petro desde el próximo 7 de agosto.
Para estas elecciones, estaban habilitados 41.421.973 colombianos para votar en el país y en el mundo. De ellos, se espera que al menos el 50% hayan votado.
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Así va el resultado de las elecciones, tras el boletín número 15
Mesas informadas: 99.24%
Abelardo de la Espriella: 12.878.969 votos 49,68 %
Iván Cepeda: 12.617.038 votos 48,67 %
¡Urgente! Estos son los resultados oficiales de la segunda vuelta en Colombia
Desde las 4:00 p. m. conéctate a nuestra transmisión especial y sigue, minuto a minuto, el avance del preconteo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026.#Elecciones2026🗳️#YoConfíoEnElProcesoElectoral pic.twitter.com/WzgLsrFK87
— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 21, 2026
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