Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Reporte preliminar de la Fiscalía en elecciones: 34 capturados, 16 «desaparecidos» que votaron y 114 millones pillados en una camioneta

    En Cantagallo (Bolívar) incautaron 114 millones de pesos que eran transportados por tres personas en una camioneta

    Publicado por: SoloDuque

    Adolescente se presentó ante la Policía y sería responsable de la muerte de su padrastro en Bello
    Foto de archivo.
    Reporte preliminar de la Fiscalía en elecciones: 34 capturados, 16 «desaparecidos» que votaron y 114 millones pillados en una camioneta

    Resumen: La Fiscalía General de la Nación tiene en marcha un dispositivo institucional para seguir de cerca el avance de la jornada electoral y atender de manera oportuna las denuncias

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Fiscalía General de la Nación tiene en marcha un dispositivo institucional para seguir de cerca el avance de la jornada electoral y atender de manera oportuna las denuncias relacionadas con posibles delitos electorales. La estrategia contempla la presencia de cerca de 8.000 servidores entre fiscales, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y otros funcionarios en las 35 seccionales del país.

    Transcurrida la primera mitad la jornada, la Fiscalía registra tres capturas por conductas relacionadas con el certamen democrático. Se trata de un ciudadano que intentó suplantar a un testigo electoral en Villavicencio (Meta), un votante que trató de sufragar por otra persona en Inírida (Guainía) y un hombre que destruyó una urna en Valledupar (Cesar).

    Asimismo, se han materializado 31 capturas de personas que registraban órdenes judiciales vigentes por delitos como secuestro, homicidio, delitos sexuales, violencia contra servidor público, extorsión, abigeato y fuga de presos. Estos procedimientos se realizaron en Bogotá, Caquetá, Atlántico, Antioquia, Cauca y Nariño.

    De otra parte, en Cantagallo (Bolívar) unidades del Ejército Nacional incautaron 114 millones de pesos que eran transportados por tres personas en una camioneta. Sobre estos hechos se adelantarán las actuaciones correspondientes por parte de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos para verificar el origen y eventual destino de los recursos.

    Los grupos de policía judicial verifican información recibida sobre presunta intimidación por parte de integrantes de una estructura armada ilegal a jurados de votación en Ricaurte (Nariño). Esta situación también fue puesta en conocimiento de la fuerza pública y la Registraduría Nacional del Estado Civil para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral en el municipio.

    Finalmente, los mecanismos de identificación implementados permitieron ubicar a 16 personas que acudieron a ejercer su derecho al voto y figuraban como desaparecidas en Quindío, Caldas, Antioquia, Bogotá, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Boyacá, Huila y Magdalena.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.