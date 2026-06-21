Resumen: La Fiscalía General de la Nación tiene en marcha un dispositivo institucional para seguir de cerca el avance de la jornada electoral y atender de manera oportuna las denuncias

Reporte preliminar de la Fiscalía en elecciones: 34 capturados, 16 «desaparecidos» que votaron y 114 millones pillados en una camioneta

Minuto30.com .- La Fiscalía General de la Nación tiene en marcha un dispositivo institucional para seguir de cerca el avance de la jornada electoral y atender de manera oportuna las denuncias relacionadas con posibles delitos electorales. La estrategia contempla la presencia de cerca de 8.000 servidores entre fiscales, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y otros funcionarios en las 35 seccionales del país.

Transcurrida la primera mitad la jornada, la Fiscalía registra tres capturas por conductas relacionadas con el certamen democrático. Se trata de un ciudadano que intentó suplantar a un testigo electoral en Villavicencio (Meta), un votante que trató de sufragar por otra persona en Inírida (Guainía) y un hombre que destruyó una urna en Valledupar (Cesar).

Asimismo, se han materializado 31 capturas de personas que registraban órdenes judiciales vigentes por delitos como secuestro, homicidio, delitos sexuales, violencia contra servidor público, extorsión, abigeato y fuga de presos. Estos procedimientos se realizaron en Bogotá, Caquetá, Atlántico, Antioquia, Cauca y Nariño.

De otra parte, en Cantagallo (Bolívar) unidades del Ejército Nacional incautaron 114 millones de pesos que eran transportados por tres personas en una camioneta. Sobre estos hechos se adelantarán las actuaciones correspondientes por parte de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos para verificar el origen y eventual destino de los recursos.

Los grupos de policía judicial verifican información recibida sobre presunta intimidación por parte de integrantes de una estructura armada ilegal a jurados de votación en Ricaurte (Nariño). Esta situación también fue puesta en conocimiento de la fuerza pública y la Registraduría Nacional del Estado Civil para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral en el municipio.

Finalmente, los mecanismos de identificación implementados permitieron ubicar a 16 personas que acudieron a ejercer su derecho al voto y figuraban como desaparecidas en Quindío, Caldas, Antioquia, Bogotá, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Boyacá, Huila y Magdalena.