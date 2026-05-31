Resumen: La Registraduría comenzó a publicar los resultados de las elecciones presidenciales de este 31 de mayo en Colombia, que definirá el reemplazo de Gustavo Petro desde el próximo 7 de agosto.
La Registraduría comenzó a publicar los resultados de las elecciones presidenciales de este 31 de mayo en Colombia, que definirá el reemplazo de Gustavo Petro desde el próximo 7 de agosto.
Para estas elecciones, estaban habilitados 41.421.973 colombianos para votar en el país y en el mundo. De ellos, se espera que al menos el 50% hayan votado.
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Así va el resultado de las elecciones, tras el boletín número 12:
Mesas informadas: 71.21%
Abelardo de la Espriella: 6.992.858 votos 44.21 %
Iván Cepeda: 6.554.619 votos 41.33%
Paloma Valencia: 1.038.634 votos 6.54%
¡Atención! Estos son los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Colombia
Conéctate a nuestra transmisión especial y sigue, minuto a minuto, el avance del preconteo de las elecciones presidenciales 2026.
Información oficial, pedagogía y transparencia para que los colombianos sigan de cerca cada etapa del proceso electoral.#Elecciones2026🗳️… pic.twitter.com/43ZEg9XBBp
— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 31, 2026
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