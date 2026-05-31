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    ¡Atención! Estos son los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Colombia

    Acá puede ver los boletines de la Registraduría con los resultados. ¿Habrá presidente en primera vuelta?

    Publicado por: Julian Medina

    ¡Atención! Estos son los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Colombia
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    ¡Atención! Estos son los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Colombia

    Resumen: La Registraduría comenzó a publicar los resultados de las elecciones presidenciales de este 31 de mayo en Colombia, que definirá el reemplazo de Gustavo Petro desde el próximo 7 de agosto.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Registraduría comenzó a publicar los resultados de las elecciones presidenciales de este 31 de mayo en Colombia, que definirá el reemplazo de Gustavo Petro desde el próximo 7 de agosto.

    Para estas elecciones, estaban habilitados 41.421.973 colombianos para votar en el país y en el mundo. De ellos, se espera que al menos el 50% hayan votado.

    Le puede interesar: ¡Votaron y pa’ la cárcel! Caen dos presuntos abusadores y un señalado delincuente en Antioquia

    Así va el resultado de las elecciones, tras el boletín número 12:

    Mesas informadas: 71.21%

    Abelardo de la Espriella: 6.992.858 votos 44.21 %

    Iván Cepeda: 6.554.619 votos 41.33%

    Paloma Valencia: 1.038.634 votos 6.54%

    ¡Atención! Estos son los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Colombia

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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