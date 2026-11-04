Resumen: El sorteo 3178 de la Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana se jugó el martes 3 de noviembre de 2026. El premio mayor de $10.000 millones se despachó a Bogotá y la rifa de la camioneta Toyota Cross 2026 también tuvo ganador en la capital. La nota trae los resultados y la fecha del próximo sorteo.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja: sorteo 3178 del 3 de noviembre de 2026

La suerte volvió a repartir millones en Colombia. En la noche del martes 3 de noviembre de 2026 se jugó el sorteo 3178 de la Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana, uno de los juegos de azar más tradicionales del país, que en esta ocasión entregó un premio mayor de 10.000 millones de pesos, además de premios secos y una camioneta Toyota Cross 2026 en su rifa adicional.

El número ganador del premio mayor fue el 8607 de la serie 153. De acuerdo con el resultado oficial, el billete fue despachado a Bogotá, así que el afortunado comprador en la capital del país se convirtió en el nuevo multimillonario de esta lotería, que juega todos los martes después de las 10:30 de la noche.

La rifa de la camioneta Toyota Cross 2026 también tuvo ganador: el número 1981 de la serie 166, igualmente despachado a Bogotá.

Premios secos del sorteo 3178

Además del premio mayor, el sorteo repartió un seco de 200 millones de pesos, uno de 100 millones, dos de 50 millones, seis de 30 millones, quince de 20 millones y veinte de 10 millones. Estos son los números y las series ganadoras:

Seco de 200 millones: 9662, serie 93.

9662, serie 93. Seco de 100 millones: 0840, serie 161.

0840, serie 161. Secos de 50 millones: 1556 (324) y 7980 (142).

1556 (324) y 7980 (142). Secos de 30 millones: 7810 (178), 9886 (168), 5201 (172), 1471 (216), 2563 (187) y 5192 (008).

7810 (178), 9886 (168), 5201 (172), 1471 (216), 2563 (187) y 5192 (008). Secos de 20 millones: 4113 (241), 7190 (014), 0761 (026), 0259 (162), 5668 (011), 5666 (217), 4242 (249), 4724 (139), 6875 (231), 1344 (010), 5186 (139), 0552 (117), 6208 (214), 9222 (312) y 4861 (314).

4113 (241), 7190 (014), 0761 (026), 0259 (162), 5668 (011), 5666 (217), 4242 (249), 4724 (139), 6875 (231), 1344 (010), 5186 (139), 0552 (117), 6208 (214), 9222 (312) y 4861 (314). Secos de 10 millones: 7328 (023), 7699 (282), 2659 (065), 8441 (197), 9254 (220), 8137 (285), 2745 (019), 9318 (257), 9797 (322), 3251 (204), 9296 (157), 9805 (128), 9902 (079), 1043 (087), 1203 (279), 2273 (004), 9966 (251), 5030 (299), 0771 (061) y 9625 (080).

También hay que tener en cuenta que los premios secos y las aproximaciones se pagan según el número y la serie exactos del billete, por lo que se recomienda comparar ambos datos con el resultado oficial. En caso de duda, el billete puede verificarse con el lotero de confianza o en los canales oficiales de la lotería, donde atienden inquietudes sobre pagos y tiempos de entrega.

Quienes no acertaron el número completo del premio mayor todavía tienen opciones de ganar: la lotería paga aproximaciones por la última cifra, las dos últimas, las dos primeras, las tres últimas y las tres primeras, con y sin serie, además del premio mayor invertido y de los premios secos en diferente serie. Por eso vale la pena revisar el billete con calma antes de descartarlo.

Cómo cobrar un premio

El billete ganador es el único documento válido para reclamar, así que lo primero es guardarlo en buen estado, sin enmendaduras ni deterioros. Los premios menores se pagan en los puntos de venta autorizados, mientras que el premio mayor, la camioneta y los secos de mayor valor se reclaman directamente ante la lotería o la entidad financiera que esta designe, con el billete original y el documento de identidad.

Los premios tienen un plazo para reclamarse, por lo que conviene revisar el resultado el mismo día del sorteo y, si hay premio, avanzar cuanto antes con el trámite. Detrás de cada billete también está la obra social de la Cruz Roja Colombiana, pues parte de lo recaudado financia sus labores humanitarias en el país.

Próximo sorteo

Los billetes para el próximo sorteo ya están disponibles en los puntos de venta autorizados de todo el país, tanto físicos como digitales, y su compra también permite participar en la rifa de la camioneta.

El siguiente sorteo, el número 3179, se jugará el martes 10 de noviembre de 2026. Los sorteos se transmiten en vivo por el Canal Uno y por la página oficial de Facebook de la lotería a partir de las 10:30 p. m., y los resultados completos quedan publicados en su sitio oficial.

Resultados oficiales del sorteo 3178

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