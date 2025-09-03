En trabajo conjunto con la Interpol, autoridades de Medellín han logrado la captura de 23 personas en lo que va del 2025

Resumen: En Medellín, la colaboración con la Interpol ha permitido la captura de 23 personas en lo que va del año 2025, incluyendo a 15 extranjeros y 8 colombianos, todos vinculados a crímenes de alto impacto.
En un esfuerzo conjunto con Interpol, las autoridades de Medellín han logrado la detención de 23 personas en lo que va del año 2025. Los individuos, vinculados a diversos delitos de alto impacto, incluyen tanto ciudadanos extranjeros como colombianos.
Del total de detenidos, 15 son extranjeros y 8 son nacionales. Todos enfrentan serias acusaciones por una amplia gama de delitos, incluyendo trata de personas, lavado de activos, narcotráfico y concierto para delinquir. Varios de los sospechosos extranjeros contaban con circulares rojas y azules de Interpol.
Esto le podria interesar: Medellín lleva agua a los hogares más vulnerables con el programa Mínimo Vital
23 personas han sido retenidas en trabajo conjunto con INTERPOL en lo que va del 2025.
Entre ellas, ciudadanos extranjeros y colombianos vinculados a delitos de alto impacto.
La cooperación internacional sigue dando resultados. ♂️ pic.twitter.com/GvJjn2RUjqSigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad
— Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) September 3, 2025
Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. Se espera que los ciudadanos extranjeros sean extraditados a sus respectivos países, mientras que los nacionales enfrentarán la justicia en Colombia.
La colaboración con Interpol ha tenido un impacto evidente en las capturas. Con estos resultados, Medellín busca fortalecer su seguridad y deja claro que no se tolerará la operación de redes criminales en la ciudad.