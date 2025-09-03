Medellín lleva agua a los hogares más vulnerables con el programa Mínimo Vital

Resumen: El programa Mínimo Vital de Agua Potable, con 16 años de trayectoria, ha logrado inscribir a cerca de 20.000 personas en Medellín para darles un subsidio de 1.5 metros cúbicos de agua gratis al mes por persona. La iniciativa, que ahora incluye inscripciones puerta a puerta, busca llegar a las familias más vulnerables con un beneficio que cubre cerca del 30% de su consumo mensual.
La Alcaldía de Medellín informó que 4.074 familias, que representan cerca de 20.000 personas, han sido inscritas en el programa Mínimo Vital de Agua Potable. Esta iniciativa garantiza a cada miembro de un hogar un subsidio de 1.5 metros cúbicos de agua al mes, el equivalente a unos 50 litros diarios para cubrir las necesidades básicas.
El beneficio, que puede llegar a un tope de 13 metros cúbicos mensuales por vivienda, representa un alivio significativo en las facturas, cubriendo cerca del 30% del consumo básico de un hogar. La subsecretaria de Servicios Públicos, Manuela García Gil, destacó que un cambio en la reglamentación ha permitido que más familias puedan acceder a esta «oportunidad de dignidad y bienestar».
Llegando a los hogares más vulnerables
La estrategia de inscripción, que por primera vez en sus 16 años de historia incluye un componente de visitas puerta a puerta, ha llegado a varias comunas de la ciudad. Hasta el momento, ha beneficiado a 632 familias en Popular, 896 en Manrique, 1.536 en Villa Hermosa y 588 en Robledo.
La Alcaldía continuará con las jornadas de inscripción y sensibilización en otras comunas y corregimientos, como la comuna 13-San Javier, que será visitada hasta mediados de septiembre.
Además de las visitas a domicilio, el programa cuenta con puntos de atención donde más de 400 personas han recibido orientación, y un registro en línea en el sitio web oficial de la Alcaldía.
Para acceder al beneficio, las personas deben estar clasificadas en el Sisbén IV entre los niveles A1 y C18, con la encuesta aplicada en Medellín. También es necesario que la dirección coincida con el domicilio, contar con una conexión de acueducto y alcantarillado legal, y estar al día con la factura de servicios.