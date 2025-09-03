Resumen: El programa Mínimo Vital de Agua Potable, con 16 años de trayectoria, ha logrado inscribir a cerca de 20.000 personas en Medellín para darles un subsidio de 1.5 metros cúbicos de agua gratis al mes por persona. La iniciativa, que ahora incluye inscripciones puerta a puerta, busca llegar a las familias más vulnerables con un beneficio que cubre cerca del 30% de su consumo mensual.

Medellín lleva agua a los hogares más vulnerables con el programa Mínimo Vital

La Alcaldía de Medellín informó que 4.074 familias, que representan cerca de 20.000 personas, han sido inscritas en el programa Mínimo Vital de Agua Potable. Esta iniciativa garantiza a cada miembro de un hogar un subsidio de 1.5 metros cúbicos de agua al mes, el equivalente a unos 50 litros diarios para cubrir las necesidades básicas.

El beneficio, que puede llegar a un tope de 13 metros cúbicos mensuales por vivienda, representa un alivio significativo en las facturas, cubriendo cerca del 30% del consumo básico de un hogar. La subsecretaria de Servicios Públicos, Manuela García Gil, destacó que un cambio en la reglamentación ha permitido que más familias puedan acceder a esta «oportunidad de dignidad y bienestar».

Llegando a los hogares más vulnerables

La estrategia de inscripción, que por primera vez en sus 16 años de historia incluye un componente de visitas puerta a puerta, ha llegado a varias comunas de la ciudad. Hasta el momento, ha beneficiado a 632 familias en Popular, 896 en Manrique, 1.536 en Villa Hermosa y 588 en Robledo.

La Alcaldía continuará con las jornadas de inscripción y sensibilización en otras comunas y corregimientos, como la comuna 13-San Javier, que será visitada hasta mediados de septiembre.

Además de las visitas a domicilio, el programa cuenta con puntos de atención donde más de 400 personas han recibido orientación, y un registro en línea en el sitio web oficial de la Alcaldía.

Para acceder al beneficio, las personas deben estar clasificadas en el Sisbén IV entre los niveles A1 y C18, con la encuesta aplicada en Medellín. También es necesario que la dirección coincida con el domicilio, contar con una conexión de acueducto y alcantarillado legal, y estar al día con la factura de servicios.