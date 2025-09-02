Resumen: La necropsia de Valeria Afanador, la niña de 10 años hallada muerta en un río, reveló que tenía dos heridas en la mano y el tórax, que se habrían hecho en vida. Este nuevo hallazgo, según el abogado de la familia, genera dudas sobre la versión del ahogamiento accidental.

Las dos heridas que tenía en su cuerpo Valeria Afanador y que serían claves para saber si la mataron

La trágica muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años cuyo cuerpo fue encontrado en el río Frío de Cajicá tras 17 días de intensa búsqueda, ha dado un giro inquietante. El informe de necropsia preliminar, al que tuvo acceso la familia, ha revelado que la menor presentaba dos heridas, una en la mano y otra en el tórax, lo que añade un elemento de sospecha al caso.

El abogado de la familia, Julián Quintana, afirmó que este nuevo hallazgo es «un dato relevante» que exige una explicación. Quintana señaló que el director de Medicina Legal le confirmó que las lesiones se produjeron mientras la niña aún estaba viva. La presencia de estas heridas, que no son mortales pero sí muy «dicientes» para el caso, contradice la simple teoría de que la niña cayó accidentalmente al río y se ahogó.

Aunque el informe preliminar de Medicina Legal indica que la causa de muerte fue ahogamiento, las heridas en la mano y el tórax han abierto nuevas líneas de investigación. El abogado de la familia considera que las lesiones podrían haber sido causadas al salir de la reja del colegio, o por algún objeto en el río. Sin embargo, la familia insiste en la teoría de una tercera persona involucrada, una hipótesis que ha cobrado fuerza tras la aparición de este nuevo detalle.

La Fiscalía tiene ahora el reto de aclarar qué ocurrió con Valeria Afanador en los días posteriores a su desaparición. A pesar de que el cuerpo fue encontrado en una zona que había sido rastreada minuciosamente, los expertos no han podido determinar con exactitud el tiempo que la niña estuvo en el agua.

Mientras la familia de Valeria, que ya le dio cristiana sepultura, busca respuestas sobre su muerte, la comunidad de Cundinamarca y todo el país exigen que se aclare el misterio de cómo una niña, que tenía un marcado miedo al agua, terminó en el río con heridas en su cuerpo.

