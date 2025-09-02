Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Accidente de tránsito en la calle 13 de Bogotá causa graves afectaciones viales

En las primeras horas de la mañana de este martes, 2 de septiembre, un grave accidente en la calle 13 de Bogotá ha generado un monumental trancón que afecta la movilidad en el occidente de la capital.

Según los reportes iniciales, un furgón colisionó violentamente contra una de las señalizaciones instaladas en la vía, como parte de las obras que se adelantan en el sector.

El hecho se registró específicamente en la intersección de la avenida Centenario con la avenida Américas, en la localidad de Puente Aranda.

La situación obligó a las autoridades de tránsito a cerrar la vía en el sentido occidente-oriente, lo que ha paralizado el tráfico en la zona, el mismo punto que el día anterior ya había presentado un fuerte caos vehicular por la suspensión de carriles.

Al lugar del siniestro llegaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para adelantar las labores de rescate, así como ambulancias para la atención del conductor, cuyo estado de salud aún no ha sido confirmado.

La Policía de Tránsito se encuentra en el punto regulando el flujo vehicular para intentar mitigar la congestión.

Las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos para que planifiquen sus recorridos con antelación.

