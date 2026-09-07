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    Tres gigantes del mundo van tras la Línea 2 del Metro de Bogotá

    Se destrabó uno de los hitos más esperados. Conoce quiénes participan en la licitación para la línea 2 del Metro de Bogotá. 

    Publicado por: Melissa Noreña

    Tres gigantes del mundo van tras la Línea 2 del Metro de Bogotá
    Foto: Empresa Metro de Bogotá.
    Tres gigantes del mundo van tras la Línea 2 del Metro de Bogotá

    Resumen: Tres consorcios internacionales se postularon para la construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá. La **licitación** avanza hacia su evaluación técnica.

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    La Empresa Metro de Bogotá (EMB) oficializó la recepción de las solicitudes de precalificación presentadas por las firmas internacionales interesadas en ejecutar la construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá.

    Durante la jornada de este lunes 7 de septiembre, tres conglomerados constituidos por empresas europeas y asiáticas formalizaron sus documentos, reactivando el proceso para concretar este megaproyecto de transporte subterráneo que conecta a Engativá y Suba.

    Entre las estructuras que postularon sus acreditaciones figuran APCA ML2 BOGOTÁ, conformada por Mota-Engil y Spie Batignolles; APCA METRO CAPITAL L2, integrada por filiales de Xi´an Rail Transportation; y APCA BOGOTÁ METRO CAPITAL, compuesta por Sacyr Concesiones y CAF Investment Projects.

    Tras haber declarado desierta la convocatoria inicial a comienzos de año, la entidad distrital impulsó una estrategia de socialización global respaldada por la banca multilateral, la cual incluyó 44 espacios de diálogo competitivo para dinamizar esta nueva licitación.

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    Un grupo técnico especializado de la EMB asumirá la evaluación de los requisitos jurídicos, financieros y de experiencia presentados por cada consorcio. Quienes obtengan la habilitación correspondiente pasarán a la siguiente ronda del concurso público, en la que se prevé recibir las propuestas económicas sobre el cierre de 2026.

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    Según las proyecciones de la alcaldía de Bogotá, la firma del contrato y la suscripción del acta de inicio tendrán lugar en el transcurso del segundo semestre de 2027.

    La línea 2 del Metro de Bogotá, requerirá un presupuesto estimado en $34,9 billones de pesos y contempla un trayecto de 15,5 kilómetros equipado con 11 estaciones entre la calle 72 y el sector de Fontanar del Río.

    Con la entrega de la documentación de los competidores, la alcaldía proyecta definir los plazos finales dentro de la licitación que consolidará el sistema masivo.

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