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Resumen: Tres consorcios internacionales se postularon para la construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá. La **licitación** avanza hacia su evaluación técnica.

Tres gigantes del mundo van tras la Línea 2 del Metro de Bogotá

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) oficializó la recepción de las solicitudes de precalificación presentadas por las firmas internacionales interesadas en ejecutar la construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá.

Durante la jornada de este lunes 7 de septiembre, tres conglomerados constituidos por empresas europeas y asiáticas formalizaron sus documentos, reactivando el proceso para concretar este megaproyecto de transporte subterráneo que conecta a Engativá y Suba.

Entre las estructuras que postularon sus acreditaciones figuran APCA ML2 BOGOTÁ, conformada por Mota-Engil y Spie Batignolles; APCA METRO CAPITAL L2, integrada por filiales de Xi´an Rail Transportation; y APCA BOGOTÁ METRO CAPITAL, compuesta por Sacyr Concesiones y CAF Investment Projects.

Tras haber declarado desierta la convocatoria inicial a comienzos de año, la entidad distrital impulsó una estrategia de socialización global respaldada por la banca multilateral, la cual incluyó 44 espacios de diálogo competitivo para dinamizar esta nueva licitación.

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Un grupo técnico especializado de la EMB asumirá la evaluación de los requisitos jurídicos, financieros y de experiencia presentados por cada consorcio. Quienes obtengan la habilitación correspondiente pasarán a la siguiente ronda del concurso público, en la que se prevé recibir las propuestas económicas sobre el cierre de 2026.

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Según las proyecciones de la alcaldía de Bogotá, la firma del contrato y la suscripción del acta de inicio tendrán lugar en el transcurso del segundo semestre de 2027.

La línea 2 del Metro de Bogotá, requerirá un presupuesto estimado en $34,9 billones de pesos y contempla un trayecto de 15,5 kilómetros equipado con 11 estaciones entre la calle 72 y el sector de Fontanar del Río.

Con la entrega de la documentación de los competidores, la alcaldía proyecta definir los plazos finales dentro de la licitación que consolidará el sistema masivo.

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