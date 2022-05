Me preocupo por lo que depende de mí: Alcalde (E) de Medellín habló de la terna del Movimiento Independientes

in

El acalde encargado de Medellín, Juan Camilo Restrepo, se refirió a la terna postulada por el Movimiento Independientes, el cual eligió al alcalde Daniel Quintero, y con la cual se busca suplir la vacancia temporal en la Alcaldía, mientras se resuelve el fallo de suspensión por parte de la Procuraduría.

«Yo estoy preocupado es por lo que depende de mí, yo estoy preocupado es por levantarme todos los días con mucha salud y mucha energía para dignamente ser el alcalde encargado de la ciudad de Medellín. Lo que no dependa de mí no me gasto ni un minuto en pensar», expresó.

Además, Restrepo habló sobre la polémica que se desató por cuenta de las declaraciones de la secretaria de Gobierno, María Camila Villamizar, quien señaló que se sintió amenazada, luego de que el Alto Comisionado le prohibiera realizar un comité precisamente precedido y organizado por ella.

Los interesados puede ampliar la información del proceso de admisión en la página web de cada institución https://t.co/B0sipalCUY — Minuto30.com (@minuto30com) May 16, 2022

«Amenazada de que, de decirle a una persona que trabaja en un equipo que no haga la reunión y si se hace será contra mi voluntad (…) He sido un hombre respetuoso, de buenas maneras, que ha manejado todo con inteligencia emocional (…) Pero también ha sido con carácter, con confianza y con dignidad como he manejado la situación», manifestó.

Sobre si piensa o no tomar acciones respecto a este tema, el Alto comisionado manifestó que «acá vamos por pasos. Hay que tener calma, inteligencia emocional. Yo he dicho cuatro T que está al rededor de un concepto: Tino, tacto, tono, trabajo y todo eso enmarcado en carácter y autoridad», expresó Restrepo.

Respecto a sus planes próximos como alcalde encargado de Medellín, Juan Camilo Restrepo aseguró que sostendrá varias reuniones para ponerse al tanto de diversos temas de la ciudad.

«Voy a ir reuniéndome de manera individual con cada uno de los secretarios, para que cuando tomemos decisiones que son de corto plazo, podamos darle continuidad al plan de desarrollo municipal de mi antecesor. Yo no vengo a cambiar el plan, porque además no se puede», puntualizó Juan Camilo Restrepo.

Para leer más noticias, haga clic Aquí