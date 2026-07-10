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Resumen: Medellín renovó 272 restaurantes escolares y dotó 325 con nuevo mobiliario gracias a una inversión superior a los $5.700 millones para fortalecer el PAE y mejorar los espacios de alimentación.

¡Estrenan nueva cara! Más de 200 restaurantes escolares fueron renovados en Medellín

Los restaurantes escolares de Medellín continúan siendo intervenidos como parte de la estrategia Escuela Inteligente, con la que la alcaldía busca ofrecer espacios más seguros, modernos y adecuados para la alimentación de miles de estudiantes de las instituciones educativas oficiales.

Como parte de esta iniciativa, la alcaldía recuperó 272 restaurantes escolares y dotó con nuevo mobiliario a otros 325, mediante una inversión superior a los $5.700 millones de pesos.

Las intervenciones estuvieron enfocadas en mejorar las condiciones de las áreas destinadas a la preparación, distribución y consumo de alimentos dentro de los colegios.

Con estas adecuaciones, la Alcaldía de Medellín busca garantizar ambientes más dignos y funcionales para los estudiantes, al tiempo que fortalece la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), uno de los principales apoyos para la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo.

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Además del mejoramiento físico de los espacios, la entrega de nuevo mobiliario permitirá optimizar la prestación del servicio de alimentación en las instituciones beneficiadas.

De acuerdo con la Administración Distrital, los restaurantes escolares renovados contribuirán a que los estudiantes reciban durante todo el calendario académico sus complementos alimentarios en espacios adecuados, promoviendo hábitos saludables, una mejor nutrición y entornos que favorezcan el desarrollo integral.

Con estas acciones, Medellín continúa avanzando en el fortalecimiento de la infraestructura educativa y en la consolidación de ambientes que respondan a las necesidades de la comunidad escolar, priorizando el bienestar de miles de estudiantes que diariamente hacen uso del Programa de Alimentación Escolar.

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