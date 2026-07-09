Resumen: Una ponencia radicada en el Consejo Nacional Electoral propone otorgar la personería jurídica al movimiento Defensores de la Patria, liderado por Abelardo De La Espriella. El documento será estudiado por la Sala Plena del CNE, que definirá si la colectividad obtiene el reconocimiento legal tras considerar que cumple con los requisitos constitucionales, legales y jurisprudenciales.

CNE estudiará ponencia que busca otorgar personería jurídica al movimiento de Abelardo De La Espriella

El movimiento Defensores de la Patria, creado por el presidente electo Abelardo De La Espriella, está cada vez más cerca de convertirse oficialmente en partido político. Una ponencia presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) propone reconocerle la personería jurídica, al considerar que reúne las condiciones previstas en la Constitución, la ley y la jurisprudencia para acceder a ese estatus.

De acuerdo con información revelada por Semana, el documento fue elaborado por el magistrado Alfonso Campo y será analizado por la Sala Plena del tribunal electoral durante la próxima semana, instancia que deberá decidir si aprueba o no el reconocimiento jurídico del movimiento.

La ponencia concluye que cumple los requisitos legales

Según los apartes de la ponencia, el análisis establece que Defensores de la Patria logró acreditar el respaldo ciudadano exigido para acceder a la personería jurídica, tras los resultados obtenidos en las elecciones presidenciales de 2026.

El documento también señala que el movimiento satisface las exigencias contempladas en la Ley 1475 de 2011, además de ajustarse a los criterios fijados por la Constitución y por la jurisprudencia de las altas cortes.

Entre los fundamentos jurídicos incluidos en la ponencia se encuentran la Sentencia SU-316 de 2021 y principios como la igualdad, el pluralismo, la participación democrática y la seguridad jurídica, elementos que respaldan la propuesta que será sometida a votación por los magistrados del CNE.

En caso de recibir el visto bueno de la Sala Plena, Defensores de la Patria obtendría el reconocimiento legal como organización política con personería jurídica.

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Un precedente que ya se ha presentado en otros movimientos

El trámite que actualmente adelanta Defensores de la Patria tiene antecedentes en la política colombiana. Casos como el de Colombia Humana, movimiento del entonces candidato Gustavo Petro, y el de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, liderada por el fallecido Rodolfo Hernández, también obtuvieron posteriormente el reconocimiento como partidos políticos.

Defensores de la Patria fue constituido en 2025 por el abogado, empresario y hoy presidente electo Abelardo De La Espriella, con el propósito de respaldar su aspiración presidencial y consolidar una plataforma política alrededor de distintas propuestas programáticas.

Según la información pública del movimiento, su agenda está enfocada en temas relacionados con la seguridad, el fortalecimiento de las instituciones, la protección de la propiedad privada y la lucha contra la corrupción.

Asimismo, la organización manifiesta que promueve principios como la libertad, la justicia, la honestidad, la seguridad y la defensa de la familia como núcleo de la sociedad, además de proyectarse como una colectividad política de carácter permanente con presencia en el ámbito nacional y participación en futuros procesos electorales.

Otra colectividad también espera decisión del Consejo Nacional Electoral

Paralelamente, esta semana también trascendió otra ponencia relacionada con el reconocimiento de una organización política.

De acuerdo con Semana, el magistrado Christian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral, radicó una ponencia favorable para otorgar personería jurídica al Movimiento Bolivariano, liderado por Carlos Alonso Lucio, quien actualmente se desempeña como coordinador del empalme del presidente electo Abelardo De La Espriella.

La solicitud para obtener ese reconocimiento fue presentada ante el CNE el 26 de junio de 2025 y ahora también deberá ser estudiada, debatida y votada por la Sala Plena del tribunal electoral, al igual que la propuesta relacionada con Defensores de la Patria.