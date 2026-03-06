Resumen: La Alcaldía de Medellín inició las obras de restauración del histórico Teatro Lido, que será recuperado como Casa de la Cultura en el centro de la ciudad.

¡El Teatro Lido volverá a la vida! Inician obras para rescatar esta joya histórica del Centro de Medellín

El histórico Teatro Lido vuelve a estar en el centro de la conversación cultural de la ciudad. El alcalde Federico Gutiérrez anunció el inicio de un nuevo proyecto de intervención para recuperar este emblemático escenario ubicado en el centro de Medellín.

El proyecto contempla una inversión superior a los $4.900 millones de pesos y será ejecutado mediante un contrato suscrito con la Fundación Ferrocarril de Antioquia, entidad especializada en la restauración y conservación de bienes patrimoniales.

Las obras permitirán recuperar la infraestructura del Teatro Lido, que actualmente es considerado un Bien de Interés Cultural y uno de los teatros más representativos del centro de la ciudad.

Lea también: ¡Gigantesco chorro de agua! Ruptura de tubo complica la movilidad en la Autopista Sur por La Macarena

Según explicó el mandatario, antes del inicio de las obras se realizaron trabajos preliminares de diagnóstico y atención inicial para evaluar el estado del inmueble. Con base en estos análisis se definieron las intervenciones necesarias para restaurar diferentes áreas del teatro y garantizar su funcionamiento futuro.

Dentro del plan de recuperación se incluyen trabajos en la fachada, pisos, carpintería, acabados, baños, camerinos y la silletería del recinto. También se renovarán sistemas eléctricos, redes hidráulicas, sistemas contra incendios, ventilación, iluminación escénica y equipos de sonido, además de mejoras en seguridad y señalización.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Otro de los objetivos es preservar elementos patrimoniales del Lido, como los relieves creados por el maestro Jorge Marín Vieco y antiguos proyectores cinematográficos de 35 milímetros que hacen parte de la historia del lugar.

Una vez finalizada la restauración, el teatro tendrá capacidad para cerca de 900 espectadores y funcionará como Casa de la Cultura en La Candelaria. La alcaldía proyecta que las obras culminen hacia el año 2027.

Para el alcalde Gutiérrez, la recuperación del Teatro Lido representa no solo la restauración de un edificio histórico, sino también la posibilidad de revitalizar la vida cultural del centro de la ciudad y preservar parte fundamental de la memoria de Medellín.

Más noticias de Medellín