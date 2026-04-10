Resumen: La Gobernación de Antioquia normaliza el trámite de pasaportes tras caída del sistema SITAC. Conozca cómo reprogramar su cita y los canales de atención.

¡Se acabó el calvario! Antioquia restablece la entrega de pasaportes y anuncia cómo recuperará las citas perdidas

Tras más de 48 horas de parálisis e incertidumbre, la Gobernación de Antioquia confirmó que el servicio para la expedición de pasaportes ha sido plenamente restablecido este viernes 10 de abril.

La falla, que se originó en la plataforma nacional SITAC (Sistema Integral de Trámites al Ciudadano), generó un traumatismo que impidió la atención de cerca de 1.700 personas que tenían turnos programados entre el pasado martes y el miércoles.

Según el reporte oficial, el sistema ya se encuentra en línea tras la intervención de la Cancillería, permitiendo retomar la normalización de uno de los trámites más demandados por los antioqueños.

La contingencia tecnológica afectó drásticamente la operatividad en la sede de Medellín, donde el martes se dejaron de atender 850 usuarios y el miércoles otros 913 fueron devueltos a sus casas sin éxito.

Lea también: Abelardo de la Espriella pondrá en orden a Covipacífico para que termine Pacífico 1

La Gobernación enfatizó que ninguna persona perderá su turno y que se está avanzando en una reprogramación escalonada a través de la Línea de Atención a la Ciudadanía (604 4099000), buscando garantizar la normalización del flujo de usuarios en el menor tiempo posible.

Aunque el servicio ya funciona, persisten las dudas sobre si el fallo estuvo relacionado con el nuevo modelo de expedición estatal de pasaportes que entró en vigor el pasado primero de abril. Pese a las promesas del Gobierno Nacional de agilizar el proceso y centralizar la producción en manos del Estado para que el documento se obtuviera en solo 15 minutos, los recientes problemas técnicos en el SITAC han generado escepticismo entre los ciudadanos.

Se restablece el servicio de expedición de pasaportes. Todas las citas afectadas serán reprogramadas. Quienes tienen dudas, comunicarse con la línea de atención a la ciudadanía: 604 4099000 pic.twitter.com/xe2OgfYpUE — Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) April 10, 2026

Más noticias de Antioquia