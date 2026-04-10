¡Se rompió todo con Ecuador! Petro ordena regreso de su embajadora María Antonia Velasco

Resumen: El presidente Gustavo Petro retira a la embajadora en Ecuador tras el alza de aranceles al 100%. Grave crisis diplomática y comercial entre Petro y Noboa.

La relación diplomática entre Colombia y Ecuador ha entrado en una fase de ruptura crítica tras la decisión del presidente Petro de ordenar el regreso inmediato de su embajadora en Quito, María Antonia Velasco.

El detonante de esta nueva tensión fue el anuncio del gobierno de Daniel Noboa de incrementar los aranceles a los productos colombianos, elevándolos del 50% al 100% a partir del próximo 1 de mayo.

El presidente Petro calificó la medida como una “monstruosidad” y advirtió que este movimiento representa, en la práctica, el final del Pacto Andino para Colombia, instruyendo a su cancillería a buscar nuevos rumbos comerciales fuera de la Comunidad Andina.

El choque no se limitó al ámbito económico, sino que escaló al plano personal y de seguridad nacional.

Desde Quito, Noboa justificó las restricciones comerciales acusando a Colombia de falta de compromiso en la lucha contra el narcotráfico.

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Ante esto, Petro respondió a través de sus redes sociales, exigiendo respeto por los miles de policías y civiles colombianos que han muerto enfrentando a las mafias. “Insulta el presidente del Ecuador al gobierno colombiano que ha incautado más cocaína en toda la historia del mundo”, sentenció el mandatario, quien además cuestionó la vigilancia en los puertos ecuatorianos y sugirió vínculos entre sectores políticos de ese país y embarcaciones con cargamentos ilícitos.

Esta tensión bilateral se ve agravada por incidentes previos, como el reciente roce diplomático por la situación del exvicepresidente Jorge Glas y la suspensión de las mesas técnicas binacionales que buscaban una salida negociada al conflicto.

El impacto de esta crisis es incierto, pero preocupante, dado que ambos países comparten una frontera de 586 kilómetros y un intercambio comercial que ronda los $2.800 millones de dólares anuales.

Los compromisos contra el narcotráfico los hice desde que inicié mi vida de lucha por la justicia social en Colombia. Yo no nací en casa de grandes bananeros o banqueros. Nací dentro del pueblo trabajador que no es narcotraficante ni lavador de dólares. Vive de su trabajo y de su… https://t.co/PP188CwQat — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 10, 2026

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