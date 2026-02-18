Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Metro de Medellín restableció el servicio en la línea K del Metrocable tras superar una falla técnica. El sistema ya opera con normalidad.

Fin de la contingencia: Línea K del Metrocable retoma su operación habitual en Medellín

Tras tres horas de incertidumbre en la movilidad del nororiente de Medellín, el Metro de Medellín confirmó el restablecimiento total del servicio comercial en la línea K (Acevedo – Santo Domingo).

El sistema, que había reportado un cese de actividades a las 11:37 de la mañana de este miércoles 18 de febrero debido a un inconveniente técnico, superó la normalidad de las pruebas de seguridad y ya opera de manera habitual para los miles de usuarios que dependen de este medio de transporte.

Durante el tiempo que duró la falla, se activó un Plan de Continuidad en conjunto con el Área Metropolitana para mitigar el impacto en los pasajeros.

Esta estrategia incluyó el refuerzo de rutas alimentadoras como la C6-017 entre Santo Domingo y Acevedo, así como conexiones especiales en las estaciones Andalucía, Popular y Tricentenario.

Sin embargo, una vez superada la falla, las directivas del Metro informaron que estas rutas de contingencia se desactivan para dar paso a la normalidad del cable aéreo.

El Metro de Medellín recordó que estas paradas preventivas se activan automáticamente ante cualquier anomalía en los sensores, priorizando siempre la integridad de los ciudadanos.

(2:38 p. m.) Superado el inconveniente técnico, el Metrocable línea K (Acevedo – Santo Domingo) restablece su servicio comercial. pic.twitter.com/zDQbz0JXCo — Metro de Medellín #ALoMetro (@metrodemedellin) February 18, 2026

