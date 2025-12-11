Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Restablecen el paso tras siniestro vial en El Santuario – Medellín

    Madrugada complicada en la vía El Santuario–Medellín. Un siniestro vial en Guarne provocó demoras y paso restringido

    Publicado por: Melissa Noreña

    Restablecen el paso tras siniestro vial en El Santuario - Medellín
    Foto de Devimed.
    Restablecen el paso tras siniestro vial en El Santuario – Medellín

    Resumen: Paso restringido en la vía El Santuario–Medellín por siniestro vial en Guarne. Autoridades restablecieron la movilidad hacia las 9:00 a.m.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un siniestro vial registrado en la mañana de este jueves 11 de diciembre generó paso restringido en la vía que conecta El Santuario con Medellín.

    El hecho se presentó a la altura del municipio de Guarne, en el sector del Puente Peatonal Romeral-Amarillo, específicamente en el kilómetro 18+140, donde las autoridades atendieron la emergencia desde aproximadamente las 7:20 a.m.

    Lea también: ¡Orgullo de Vegachí! Richard Ríos comanda el triunfo del Benfica ante el Napoli y silencia las críticas

    La situación obligó a implementar un manejo controlado del tráfico mientras los organismos de tránsito realizaban la inspección del área, el retiro de los automotores involucrados y la valoración inicial de un posible herido, cuyo estado aún no ha sido confirmado por las autoridades.

    Durante varios minutos, la movilidad en el corredor El Santuario – Medellín se vio seriamente afectada. Sobre las 9:00 a.m. se restableció la movilidad con normalidad.

    El hecho continúa bajo investigación para esclarecer las causas exactas del siniestro. Entre tanto, se espera un reporte oficial sobre la condición de la persona que habría resultado lesionada.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez anuncia estrategia para dar más accesos a mejora de vivienda

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.