Restablecen el paso tras siniestro vial en El Santuario – Medellín

Resumen: Paso restringido en la vía El Santuario–Medellín por siniestro vial en Guarne. Autoridades restablecieron la movilidad hacia las 9:00 a.m.

Un siniestro vial registrado en la mañana de este jueves 11 de diciembre generó paso restringido en la vía que conecta El Santuario con Medellín.

El hecho se presentó a la altura del municipio de Guarne, en el sector del Puente Peatonal Romeral-Amarillo, específicamente en el kilómetro 18+140, donde las autoridades atendieron la emergencia desde aproximadamente las 7:20 a.m.

La situación obligó a implementar un manejo controlado del tráfico mientras los organismos de tránsito realizaban la inspección del área, el retiro de los automotores involucrados y la valoración inicial de un posible herido, cuyo estado aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Durante varios minutos, la movilidad en el corredor El Santuario – Medellín se vio seriamente afectada. Sobre las 9:00 a.m. se restableció la movilidad con normalidad.

El hecho continúa bajo investigación para esclarecer las causas exactas del siniestro. Entre tanto, se espera un reporte oficial sobre la condición de la persona que habría resultado lesionada.

