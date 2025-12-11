¡Orgullo de Vegachí! Richard Ríos comanda el triunfo del Benfica ante el Napoli y silencia las críticas

En una noche memorable para el fútbol colombiano y el Benfica, el mediocampista antioqueño Richard Ríos se erigió como la figura indiscutible en la victoria de su equipo 2-0 sobre el Napoli en la UEFA Champions League.

Este fue un resultado crucial, toda vez que mantuvo vivas las esperanzas del conjunto luso en la máxima competencia de clubes del mundo.

Las críticas quedaron sepultadas. El “Orgullo de Vegachí” no solo comandó el mediocampo, sino que fue determinante en el marcador, firmando una actuación estelar que le valió el reconocimiento como el Mejor Jugador del Partido.

La hazaña de Ríos comenzó temprano. Cuando corrían tan solo 20 minutos del juego, el talentoso volante se desmarcó con inteligencia y, con una definición precisa, anotó su primer gol en la Champions League.

Este tanto fue fundamental, pues llegó en un momento de alta tensión donde el Benfica se jugaba la clasificación y una derrota podría haber significado la eliminación del torneo.

Pero la contribución de Ríos no se detuvo ahí. El antioqueño demostró su visión de juego y generosidad al servir la asistencia para el segundo y definitivo gol del Benfica, sellando así el triunfo y desatando la euforia en el Estádio da Luz.

Richard Ríos, oriundo de Vegachí, Antioquia, sigue demostrando que tiene el talento y el temple para brillar en el más alto nivel del fútbol europeo y se consolida como uno de los fijos para estar con la Selección Colombia en el Mundial del 2026.

Two wins in a row for Benfica #UCL pic.twitter.com/jV5wf6Oxg1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 10, 2025

