Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Metrocable Línea J, que había estado fuera de servicio temporalmente, ha restablecido su servicio comercial y opera con normalidad.

Restablecen la Línea J: ya opera con normalidad

Minuto30.com .- El Metro de Medellín (@metrodemedellin) ha informado que el servicio del Metrocable Línea J (San Javier – La Aurora) ha sido completamente restablecido.

A las 4:18 p.m. de hoy, el Metro comunicó que el inconveniente técnico generado por una descarga eléctrica ha sido superado.

El Metrocable Línea J, que había estado fuera de servicio temporalmente, ha restablecido su servicio comercial y opera con normalidad.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Lea también: ¡Pilas! Un rayo impactó la Línea J y está fuera de servicio

Aquí más Noticias de Medellín