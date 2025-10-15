Restablecen la Línea J: ya opera con normalidad

Resumen: El Metrocable Línea J, que había estado fuera de servicio temporalmente, ha restablecido su servicio comercial y opera con normalidad.
Minuto30.com .- El Metro de Medellín (@metrodemedellin) ha informado que el servicio del Metrocable Línea J (San Javier – La Aurora) ha sido completamente restablecido.
A las 4:18 p.m. de hoy, el Metro comunicó que el inconveniente técnico generado por una descarga eléctrica ha sido superado.
