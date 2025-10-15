¡Pilas! Un rayo impactó la Línea J y está fuera de servicio

Resumen: Personal técnico del Metro ya se encuentra trabajando en el lugar para solucionar el daño y restablecer la operación de la línea lo antes posible.
ACTUALIZACIóN
El Metrocable Línea J, que había estado fuera de servicio temporalmente, ha restablecido su servicio comercial y opera con normalidad.
Restablecen la Línea J: ya opera con normalidad
Información previa
Minuto30.com .- El Metro de Medellín informó sobre una interrupción en el servicio de la Línea J (San Javier – La Aurora), afectando la movilidad en el occidente de la ciudad.
Según la empresa Metro de Medellin), la suspensión del servicio se debe a un inconveniente técnico generado por una descarga eléctrica.
Servicio Temporalmente Suspendido
Desde las 3:37 p.m., la Línea J del Metrocable permanece temporalmente fuera de servicio.
Personal técnico del Metro ya se encuentra trabajando en el lugar para solucionar el daño y restablecer la operación de la línea lo antes posible.
Se recomienda a los usuarios afectados tomar rutas alternas mientras se soluciona la emergencia.
