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Resumen: Una pareja fue capturada tras el ataque que terminó con la vida de Cristian Garzón, guarda de seguridad de TransMilenio. El hombre es señalado de agredirlo con un arma blanca y la mujer que lo acompañaba registra varias anotaciones judiciales.

¡Estos son los responsables! Capturaron a pareja señalada por ataque que mató a guarda de TransMilenio

La muerte de Cristian, guarda de seguridad de TransMilenio, quedó bajo investigación de las autoridades luego de que una pareja fuera capturada como presunta responsable del ataque que terminó con la vida del trabajador.

El hecho ocurrió el pasado viernes 18 de septiembre, cuando Garzón cumplía con sus labores e intentaba evitar que un hombre y una mujer ingresaran al sistema sin pagar el pasaje.

En medio del procedimiento, el hombre, de nacionalidad venezolana, habría atacado al guarda con un arma blanca. Garzón sufrió heridas de gravedad y fue trasladado a un centro asistencial de Soacha, Cundinamarca, donde posteriormente murió.

Los dos señalados intentaron escapar después de la agresión, pero fueron ubicados y capturados por las autoridades varias cuadras más adelante.

El hombre es señalado directamente de haber cometido la agresión con arma blanca, mientras que la mujer se encontraba con él al momento de intentar ingresar irregularmente al sistema.

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Uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades es el historial de anotaciones de la mujer capturada. Según la información conocida, registra antecedentes o anotaciones relacionadas con hurto calificado, inasistencia alimentaria, tráfico o fabricación de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

Estas anotaciones hacen parte de registros judiciales previos. La responsabilidad de los capturados por este nuevo caso deberá establecerse dentro del proceso judicial.

El asesinato de guardia del TransMilenio provocó además el rechazo de las autoridades de Bogotá. María Fernanda Ortiz, secretaria de Seguridad de Bogotá, cuestionó el ataque y recordó que el trabajador perdió la vida mientras desempeñaba sus funciones de seguridad en el sistema.

Las autoridades deberán determinar ahora la participación individual de los dos capturados y las circunstancias que rodearon la agresión.

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