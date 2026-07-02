Resumen: Capturaron a tres personas señaladas de participar en el homicidio de un adulto mayor en la comuna 13 de Medellín, ocurrido tras una disputa por una vivienda.

Lo lanzaron desde un segundo piso por una disputa de vivienda: caen los presuntos responsables

Tres personas fueron capturadas en Medellín por su presunta participación en el homicidio de adulto mayor ocurrido el pasado 25 de marzo en el barrio Antonio Nariño.

El procedimiento fue realizado por investigadores de la Sijín de la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín.

De acuerdo con las autoridades, la víctima, un hombre de 64 años, habría sido atacada durante una disputa relacionada con los linderos de una vivienda. La investigación señala que los presuntos responsables lo intimidaron y agredieron físicamente para obligarlo a abandonar el inmueble y, posteriormente, lo lanzaron desde un segundo piso, causándole la muerte.

Las capturas se hicieron efectivas mediante diligencias de registro y allanamiento, así como por órdenes judiciales por el delito de homicidio agravado. El proceso investigativo permitió identificar a los presuntos implicados a partir de testimonios y otras labores de policía judicial.

Lea también: Bello ya tiene fecha para sus Fiestas del Cerro Quitasol: Más de 100 eventos gratis

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Entre los detenidos se encuentra un joven de 22 años conocido con el alias de ‘el Flaco’, quien, según la investigación, habría tenido un papel determinante en el homicidio de adulto mayor. Además, registra antecedentes por amenazas, constreñimiento, receptación, violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes. Las autoridades también indicaron que presuntamente integraba el grupo delincuencial común organizado Robledo.

Los otros dos capturados, familiares de alias ‘el Flaco’, también habrían participado en la agresión contra la víctima.

Los tres procesados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para responder por el delito de homicidio agravado, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente el caso y avanzar en las acciones contra las estructuras delincuenciales que operan en la ciudad.

Más noticias de Medellín